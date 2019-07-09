En theprintspace, producimos y enviamos las impresiones fotográficas y Fine Art de la mayor calidad que puedes encontrar en el mercado, ofreciendo siempre asistencia y servicios adaptados a tus necesidades.
Podemos imprimir en cualquier tamaño que necesites y el precio se calculará teniendo en cuenta el lado más largo en nuestra tabla de precios. Las impresiones de un tamaño mayor de 40x30 cm sse enviarán cuidadosamente enrolladas en un tubo.
IVA
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Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
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Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
15" x 10"381 x 254
€ 3.98€ 4.74
€ 3.98€ 4.74
€ 9.14€ 10.88
€ 17.07€ 20.31
€ 11.18€ 13.30
30" x 20"762 x 508
€ 9.14€ 10.88
€ 9.14€ 10.88
€ 15.26€ 18.16
€ 34.31€ 40.83
€ 15.26€ 18.16
45" x 30"1143 x 762
€ 11.18€ 13.30
€ 11.18€ 13.30
€ 18.32€ 21.80
€ 42.89€ 51.04
€ 19.34€ 23.01
60" x 40"1524 x 1016
€ 14.25€ 16.96
€ 14.25€ 16.96
€ 22.42€ 26.68
€ 52.72€ 62.74
€ 25.49€ 30.33
75" x 50"1905 x 1270
€ 20.37€ 24.24
€ 20.37€ 24.24
€ 33.65€ 40.04
€ 78.50€ 93.42
€ 38.76€ 46.12
90" x 60"2286 x 1524
€ 29.57€ 35.19
€ 29.57€ 35.19
€ 46.91€ 55.82
€ 111.64€ 132.85
€ 54.08€ 64.36
105" x 70"2667 x 1778
€ 38.76€ 46.12
€ 38.76€ 46.12
€ 63.26€ 75.28
€ 149.70€ 178.14
€ 72.45€ 86.22
120" x 80"3048 x 2032
€ 49.99€ 59.49
€ 49.99€ 59.49
€ 81.64€ 97.15
€ 192.65€ 229.25
€ 93.90€ 111.74
150" x 100"3810 x 2540
€ 77.55€ 92.28
€ 77.55€ 92.28
€ 126.59€ 150.64
€ 300.66€ 357.79
€ 144.97€ 172.51
180" x 120"4572 x 3048
€ 111.26€ 132.40
€ 111.26€ 132.40
€ 181.73€ 216.26
€ 432.01€ 514.09
€ 204.26€ 243.07
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
20508 x 0
€ 5.00€ 5.95
€ 5.00€ 5.95
€ 11.18€ 13.30
€ 20.75€ 24.69
€ 13.23€ 15.74
28711.2 x 0
€ 9.14€ 10.88
€ 9.14€ 10.88
€ 15.26€ 18.16
€ 34.31€ 40.83
€ 15.26€ 18.16
401016 x 0
€ 10.11€ 12.03
€ 10.11€ 12.03
€ 17.31€ 20.60
€ 41.67€ 49.59
€ 18.32€ 21.80
601524 x 0
€ 15.26€ 18.16
€ 15.26€ 18.16
€ 24.47€ 29.12
€ 56.40€ 67.12
€ 28.55€ 33.97
802032 x 0
€ 20.32€ 24.18
€ 20.32€ 24.18
€ 41.83€ 49.78
€ 99.37€ 118.25
€ 47.94€ 57.05
1002540 x 0
€ 39.77€ 47.33
€ 39.77€ 47.33
€ 64.29€ 76.51
€ 152.14€ 181.05
€ 73.48€ 87.44
1203048 x 0
€ 56.12€ 66.78
€ 56.12€ 66.78
€ 91.86€ 109.31
€ 217.20€ 258.47
€ 105.13€ 125.10
1403556 x 0
€ 76.54€ 91.08
€ 76.54€ 91.08
€ 124.54€ 148.20
€ 294.53€ 350.49
€ 141.90€ 168.86
1604064 x 0
€ 99.01€ 117.82
€ 99.01€ 117.82
€ 162.31€ 193.15
€ 384.13€ 457.11
€ 183.83€ 218.76
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
8203.2 x 0
€ 11.82€ 14.07
€ 11.82€ 14.07
€ 14.16€ 16.85
€ 18.50€ 22.02
€ 15.18€ 18.06
12304.8 x 0
€ 17.08€ 20.33
€ 17.08€ 20.33
€ 20.52€ 24.42
€ 26.70€ 31.77
€ 21.92€ 26.08
16406.4 x 0
€ 28.67€ 34.12
€ 28.67€ 34.12
€ 34.49€ 41.04
€ 44.93€ 53.47
€ 37.70€ 44.86
24609.6 x 0
€ 62.49€ 74.36
€ 62.49€ 74.36
€ 74.97€ 89.21
€ 97.72€ 116.29
€ 81.44€ 96.91
401016 x 0
€ 157.08€ 186.93
€ 157.08€ 186.93
€ 196.35€ 233.66
€ 236.00€ 280.84
€ 207.86€ 247.35
601524 x 0
--
--
--
--
€ 499.79€ 594.75
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
8203.2 x 0
€ 11.82€ 14.07
€ 11.82€ 14.07
€ 14.16€ 16.85
€ 18.50€ 22.02
€ 15.20€ 18.09
10254 x 0
€ 14.39€ 17.12
€ 14.39€ 17.12
€ 17.31€ 20.60
€ 22.53€ 26.81
€ 19.06€ 22.68
12304.8 x 0
€ 16.96€ 20.18
€ 16.96€ 20.18
€ 20.40€ 24.28
€ 26.56€ 31.61
€ 22.90€ 27.25
16406.4 x 0
€ 28.67€ 34.12
€ 28.67€ 34.12
€ 34.47€ 41.02
€ 44.93€ 53.47
€ 37.70€ 44.86
20508 x 0
€ 41.74€ 49.67
€ 41.74€ 49.67
€ 50.10€ 59.62
€ 65.29€ 77.70
€ 55.56€ 66.12
24609.6 x 0
€ 62.49€ 74.36
€ 62.49€ 74.36
€ 74.97€ 89.21
€ 97.72€ 116.29
€ 81.44€ 96.91
30762 x 0
€ 78.09€ 92.93
€ 78.09€ 92.93
€ 93.70€ 111.50
€ 122.02€ 145.20
€ 106.88€ 127.19
401016 x 0
€ 117.80€ 140.18
€ 117.80€ 140.18
€ 147.27€ 175.25
€ 177.01€ 210.64
€ 178.19€ 212.05
501270 x 0
€ 176.73€ 210.31
€ 176.73€ 210.31
€ 225.80€ 268.70
€ 274.71€ 326.90
€ 274.90€ 327.13
601524 x 0
--
--
--
--
€ 400.94€ 477.12
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
20508 x 0
€ 3.98€ 4.74
€ 3.98€ 4.74
€ 10.15€ 12.08
€ 18.29€ 21.77
€ 12.20€ 14.52
501270 x 0
€ 11.18€ 13.30
€ 11.18€ 13.30
€ 18.32€ 21.80
€ 41.67€ 49.59
€ 18.32€ 21.80
601524 x 0
€ 11.18€ 13.30
€ 11.18€ 13.30
€ 17.31€ 20.60
€ 41.67€ 49.59
€ 18.32€ 21.80
902286 x 0
€ 15.26€ 18.16
€ 15.26€ 18.16
€ 24.47€ 29.12
€ 56.40€ 67.12
€ 28.55€ 33.97
1002540 x 0
€ 14.25€ 16.96
€ 14.25€ 16.96
€ 22.42€ 26.68
€ 52.72€ 62.74
€ 26.50€ 31.54
1203048 x 0
€ 37.73€ 44.90
€ 37.73€ 44.90
€ 62.25€ 74.08
€ 147.23€ 175.20
€ 71.44€ 85.01
1503810 x 0
€ 39.77€ 47.33
€ 39.77€ 47.33
€ 64.29€ 76.51
€ 152.14€ 181.05
€ 74.50€ 88.66
1604064 x 0
€ 34.67€ 41.26
€ 34.67€ 41.26
€ 55.10€ 65.57
€ 131.27€ 156.21
€ 64.29€ 76.51
2005080 x 0
€ 52.03€ 61.92
€ 52.03€ 61.92
€ 84.72€ 100.82
€ 201.23€ 239.46
€ 97.99€ 116.61
2406096 x 0
€ 49.99€ 59.49
€ 49.99€ 59.49
€ 81.64€ 97.15
€ 192.65€ 229.25
€ 94.92€ 112.95
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
Mate
Brillo
Pearl
Flex
Giclee
10.5266.7 x 0
€ 3.98€ 4.74
€ 3.98€ 4.74
€ 9.14€ 10.88
€ 18.29€ 21.77
€ 12.20€ 14.52
14.8375.92 x 0
€ 7.09€ 8.44
€ 7.09€ 8.44
€ 12.20€ 14.52
€ 26.95€ 32.07
€ 13.23€ 15.74
21.0533.4 x 0
€ 9.14€ 10.88
€ 9.14€ 10.88
€ 15.26€ 18.16
€ 34.31€ 40.83
€ 15.26€ 18.16
29.7754.38 x 0
€ 11.18€ 13.30
€ 11.18€ 13.30
€ 18.32€ 21.80
€ 41.67€ 49.59
€ 18.32€ 21.80
42.01066.8 x 0
€ 14.25€ 16.96
€ 14.25€ 16.96
€ 22.42€ 26.68
€ 52.72€ 62.74
€ 26.50€ 31.54
59.41508.76 x 0
€ 26.50€ 31.54
€ 26.50€ 31.54
€ 43.86€ 52.19
€ 101.83€ 121.18
€ 49.99€ 59.49
84.12136.14 x 0
€ 52.03€ 61.92
€ 52.03€ 61.92
€ 84.72€ 100.82
€ 201.23€ 239.46
€ 96.97€ 115.39
Montaje
Disponemos de todos los tamaños y formatos que puedas imaginar para ayudarte a que la conservación de tu obra y su transporte sean los más adecuados en su particular contexto de exposición.
IVA
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
30762 x 0
€ 11.69€ 13.91
€ 16.29€ 19.39
€ 11.69€ 13.91
€ 16.23€ 19.31
€ 28.06€ 33.39
€ 28.60€ 34.03
€ 58.40€ 69.50
€ 61.90€ 73.66
€ 91.70€ 109.12
--
451143 x 0
€ 27.60€ 32.84
€ 35.43€ 42.16
€ 27.60€ 32.84
€ 35.41€ 42.14
€ 46.22€ 55.00
€ 46.99€ 55.92
€ 72.88€ 86.73
€ 76.48€ 91.01
€ 102.38€ 121.83
--
601524 x 0
€ 38.65€ 45.99
€ 48.99€ 58.30
€ 38.65€ 45.99
€ 46.28€ 55.07
€ 61.98€ 73.76
€ 71.48€ 85.06
€ 87.85€ 104.54
€ 103.98€ 123.74
€ 120.35€ 143.22
--
751905 x 0
€ 44.67€ 53.16
€ 54.93€ 65.37
€ 44.67€ 53.16
€ 53.22€ 63.33
€ 69.40€ 82.59
€ 106.20€ 126.38
€ 106.20€ 126.38
€ 132.37€ 157.52
€ 132.37€ 157.52
--
902286 x 0
€ 92.62€ 110.22
€ 110.61€ 131.63
€ 92.62€ 110.22
€ 105.50€ 125.55
€ 123.61€ 147.10
€ 134.80€ 160.41
€ 186.86€ 222.36
€ 185.86€ 221.17
€ 237.92€ 283.12
--
1052667 x 0
€ 83.43€ 99.28
€ 129.65€ 154.28
€ 83.43€ 99.28
€ 112.67€ 134.08
€ 143.95€ 171.30
€ 170.55€ 202.95
€ 177.67€ 211.43
€ 221.59€ 263.69
€ 228.73€ 272.19
--
1203048 x 0
€ 143.89€ 171.23
€ 168.97€ 201.07
€ 143.89€ 171.23
€ 161.02€ 191.61
€ 183.47€ 218.33
--
--
€ 296.17€ 352.44
€ 369.35€ 439.53
--
1503810 x 0
€ 148.29€ 176.47
€ 175.25€ 208.55
€ 148.29€ 176.47
€ 166.26€ 197.85
€ 189.73€ 225.78
--
--
€ 357.43€ 425.34
€ 417.12€ 496.37
--
1804572 x 0
€ 217.35€ 258.65
€ 257.86€ 306.85
€ 217.35€ 258.65
€ 241.90€ 287.86
€ 272.34€ 324.08
--
--
€ 520.83€ 619.79
€ 637.66€ 758.82
--
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
20508 x 0
€ 12.48€ 14.85
€ 17.56€ 20.90
€ 12.48€ 14.85
€ 16.23€ 19.31
€ 28.32€ 33.70
€ 11.28€ 13.42
€ 51.01€ 60.70
€ 26.61€ 31.67
€ 75.51€ 89.86
--
28711.2 x 0
€ 11.69€ 13.91
€ 15.85€ 18.86
€ 11.69€ 13.91
€ 16.23€ 19.31
€ 28.06€ 33.39
€ 14.29€ 17.01
€ 58.40€ 69.50
€ 39.82€ 47.39
€ 91.70€ 109.12
--
401016 x 0
€ 15.52€ 18.47
€ 22.15€ 26.36
€ 15.52€ 18.47
€ 20.50€ 24.40
€ 32.55€ 38.73
€ 43.97€ 52.32
€ 66.49€ 79.12
€ 74.61€ 88.79
€ 82.37€ 98.02
--
601524 x 0
€ 37.64€ 44.79
€ 47.96€ 57.07
€ 37.64€ 44.79
€ 45.25€ 53.85
€ 60.98€ 72.57
€ 80.68€ 96.01
€ 86.84€ 103.34
€ 121.52€ 144.61
€ 119.34€ 142.01
--
802032 x 0
€ 101.86€ 121.21
€ 119.84€ 142.61
€ 101.86€ 121.21
€ 114.52€ 136.28
€ 132.85€ 158.09
€ 127.70€ 151.96
€ 196.10€ 233.36
€ 178.77€ 212.74
€ 247.17€ 294.13
--
1002540 x 0
€ 82.41€ 98.07
€ 100.38€ 119.45
€ 82.41€ 98.07
€ 95.09€ 113.16
€ 113.39€ 134.93
€ 187.91€ 223.61
€ 187.91€ 223.61
€ 249.17€ 296.51
€ 227.70€ 270.96
--
1203048 x 0
€ 137.76€ 163.93
€ 162.83€ 193.77
€ 137.76€ 163.93
€ 154.89€ 184.32
€ 177.34€ 211.03
--
--
€ 291.05€ 346.35
€ 363.23€ 432.24
--
1403556 x 0
€ 196.82€ 234.22
€ 227.76€ 271.03
€ 196.82€ 234.22
€ 216.49€ 257.62
€ 242.26€ 288.29
--
--
€ 449.35€ 534.73
€ 533.07€ 634.35
--
1604064 x 0
€ 229.61€ 273.24
€ 270.12€ 321.44
€ 229.61€ 273.24
€ 254.16€ 302.45
€ 284.61€ 338.69
--
--
€ 498.36€ 593.05
€ 649.90€ 773.38
--
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
8203.2 x 0
€ 17.65€ 21.00
€ 26.21€ 31.19
€ 17.65€ 21.00
€ 23.99€ 28.55
€ 32.45€ 38.62
€ 82.60€ 98.29
€ 82.60€ 98.29
€ 123.91€ 147.45
€ 123.91€ 147.45
€ 203.09€ 241.68
12304.8 x 0
€ 26.26€ 31.25
€ 37.43€ 44.54
€ 26.26€ 31.25
€ 37.43€ 44.54
€ 43.02€ 51.19
€ 93.89€ 111.73
€ 93.89€ 111.73
€ 138.96€ 165.36
€ 138.96€ 165.36
€ 245.15€ 291.73
16406.4 x 0
€ 36.71€ 43.68
€ 49.91€ 59.39
€ 36.71€ 43.68
€ 49.87€ 59.35
€ 56.15€ 66.82
€ 113.03€ 134.51
€ 113.03€ 134.51
€ 162.78€ 193.71
€ 162.78€ 193.71
€ 279.48€ 332.58
24609.6 x 0
€ 76.41€ 90.93
€ 93.98€ 111.84
€ 76.41€ 90.93
€ 93.98€ 111.84
€ 109.76€ 130.61
€ 195.59€ 232.75
€ 195.59€ 232.75
€ 267.98€ 318.90
€ 267.98€ 318.90
€ 514.55€ 612.31
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
10254 x 0
€ 19.54€ 23.25
€ 28.69€ 34.14
€ 19.54€ 23.25
€ 28.69€ 34.14
€ 34.93€ 41.57
€ 88.00€ 104.72
€ 88.00€ 104.72
€ 132.05€ 157.14
€ 132.05€ 157.14
€ 226.08€ 269.04
12304.8 x 0
€ 26.26€ 31.25
€ 37.41€ 44.52
€ 26.26€ 31.25
€ 34.65€ 41.23
€ 43.02€ 51.19
€ 93.91€ 111.75
€ 93.91€ 111.75
€ 138.96€ 165.36
€ 138.96€ 165.36
€ 245.15€ 291.73
16406.4 x 0
€ 36.71€ 43.68
€ 49.89€ 59.37
€ 36.71€ 43.68
€ 49.89€ 59.37
€ 56.15€ 66.82
€ 113.03€ 134.51
€ 113.03€ 134.51
€ 162.76€ 193.68
€ 162.76€ 193.68
€ 279.48€ 332.58
20508 x 0
€ 47.46€ 56.48
€ 64.86€ 77.18
€ 47.46€ 56.48
€ 64.86€ 77.18
€ 74.83€ 89.05
€ 130.42€ 155.20
€ 130.42€ 155.20
€ 185.18€ 220.36
€ 185.18€ 220.36
€ 313.22€ 372.73
24609.6 x 0
€ 76.41€ 90.93
€ 97.29€ 115.78
€ 76.41€ 90.93
€ 94.00€ 111.86
€ 109.79€ 130.65
€ 195.62€ 232.79
€ 195.62€ 232.79
€ 267.97€ 318.88
€ 267.97€ 318.88
€ 514.55€ 612.31
30762 x 0
€ 76.41€ 90.93
€ 97.29€ 115.78
€ 76.41€ 90.93
€ 94.00€ 111.86
€ 109.79€ 130.65
€ 195.62€ 232.79
€ 195.62€ 232.79
€ 267.97€ 318.88
€ 267.97€ 318.88
€ 514.55€ 612.31
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
501270 x 0
€ 17.41€ 20.72
€ 24.87€ 29.60
€ 17.41€ 20.72
€ 22.60€ 26.89
€ 34.91€ 41.54
€ 42.88€ 51.03
€ 59.20€ 70.45
€ 58.22€ 69.28
€ 98.63€ 117.37
--
601524 x 0
€ 28.55€ 33.97
€ 37.73€ 44.90
€ 28.55€ 33.97
€ 34.47€ 41.02
€ 55.17€ 65.65
€ 46.99€ 55.92
€ 70.99€ 84.48
€ 67.40€ 80.21
€ 129.32€ 153.89
--
902286 x 0
€ 42.58€ 50.67
€ 53.88€ 64.12
€ 42.58€ 50.67
€ 50.67€ 60.30
€ 66.96€ 79.68
€ 89.87€ 106.95
€ 95.04€ 113.10
€ 120.52€ 143.42
€ 165.04€ 196.40
--
1002540 x 0
€ 71.15€ 84.67
€ 86.64€ 103.10
€ 71.15€ 84.67
€ 81.64€ 97.15
--
€ 91.92€ 109.38
€ 126.45€ 150.48
€ 153.19€ 182.30
€ 248.12€ 295.26
--
1203048 x 0
€ 83.60€ 99.48
€ 102.55€ 122.03
€ 83.60€ 99.48
€ 95.21€ 113.30
€ 150.82€ 179.48
--
--
€ 194.03€ 230.90
€ 232.87€ 277.12
--
1503810 x 0
€ 85.51€ 101.76
€ 104.99€ 124.94
€ 85.51€ 101.76
€ 98.19€ 116.85
€ 116.50€ 138.64
--
--
€ 306.36€ 364.57
€ 347.56€ 413.60
--
1604064 x 0
€ 142.39€ 169.44
€ 168.84€ 200.92
€ 142.39€ 169.44
€ 159.08€ 189.31
€ 184.88€ 220.01
--
--
€ 316.59€ 376.74
€ 545.91€ 649.63
--
Tamaño
Tamaño
Tipo de papel
IVA
Precio-
Tamaño
3mm PVC sintra
5mm PVC sintra
5mm Gatorfoam
10mm Gatorfoam
MDF
Dibond y Listones
Aluminio y listones
Dibond y Bastidor
Aluminio y bastidor
Metacrilato (montaje inverso)
14.8375.92 x 0
€ 3.94€ 4.69
€ 6.27€ 7.46
€ 3.94€ 4.69
€ 6.27€ 7.46
€ 15.72€ 18.71
€ 9.18€ 10.92
€ 27.57€ 32.81
€ 24.51€ 29.17
€ 42.55€ 50.63
--
21.0533.4 x 0
€ 11.69€ 13.91
€ 16.29€ 19.39
€ 11.69€ 13.91
€ 16.23€ 19.31
€ 28.06€ 33.39
€ 28.60€ 34.03
€ 58.40€ 69.50
€ 49.03€ 58.35
€ 91.70€ 109.12
--
29.7754.38 x 0
€ 14.93€ 17.77
€ 21.83€ 25.98
€ 14.93€ 17.77
€ 19.98€ 23.78
€ 35.20€ 41.89
€ 43.91€ 52.25
€ 69.13€ 82.26
€ 74.55€ 88.71
€ 102.47€ 121.94
--
42.01066.8 x 0
€ 25.32€ 30.13
€ 38.44€ 45.74
€ 25.32€ 30.13
€ 30.74€ 36.58
€ 57.34€ 68.23
€ 75.57€ 89.93
€ 86.75€ 103.23
€ 102.12€ 121.52
€ 123.94€ 147.49
--
59.41508.76 x 0
€ 48.12€ 57.26
€ 72.87€ 86.72
€ 48.12€ 57.26
€ 56.39€ 67.10
€ 87.33€ 103.92
€ 129.70€ 154.34
€ 124.64€ 148.32
€ 132.77€ 158.00
€ 155.55€ 185.10
--
84.12136.14 x 0
€ 87.31€ 103.90
€ 116.36€ 138.47
€ 87.31€ 103.90
€ 99.39€ 118.27
€ 130.85€ 155.71
--
--
€ 265.52€ 315.97
€ 367.31€ 437.10
--
Enmarcado
Nuestros marcos son fabricados a mano y a medida. Y lo mejor de todo es que podemos tenerlos listos para colgar en la galería en 10 días laborables. Esta tabla es sólo una guía. Para conocer el precio exacto dependiendo del montaje, vidrio y tipo de marco ponte en contacto con nosotros directamente. Los precios de la tabla son por marco al tamaño de impresión indicado, con cristal estándar incluido (los marcos de bandeja no llevan cristal); el paspartú y el cristal mejorado se cobran aparte, y el paspartú aumenta el tamaño del marco. Los marcos con un lado corto de más de 76 cm (30 in) se fabrican bajo pedido con presupuesto (marcados con –). El envío de obras enmarcadas de más de 102 × 76 cm se presupuesta aparte.
IVA
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
30 x 20300 x 200
€ 68.36€ 81.35
€ 53.35€ 63.49
€ 97.39€ 115.89
€ 167.43€ 199.24
45 x 30450 x 300
€ 112.15€ 133.46
€ 90.31€ 107.47
€ 158.23€ 188.29
€ 260.97€ 310.55
60 x 40600 x 400
€ 136.70€ 162.67
€ 167.95€ 199.86
€ 191.22€ 227.55
€ 317.28€ 377.56
75 x 50750 x 500
€ 155.98€ 185.62
€ 201.61€ 239.92
€ 219.08€ 260.71
€ 359.53€ 427.84
90 x 60900 x 600
€ 245.36€ 291.98
€ 342.72€ 407.84
€ 332.29€ 395.43
€ 540.23€ 642.87
105 x 701050 x 700
––
€ 477.15€ 567.81
––
€ 427.61€ 508.86
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
28 x 21280 x 210
€ 54.34€ 64.66
€ 51.21€ 60.94
€ 100.26€ 119.31
€ 107.47€ 127.89
40 x 30400 x 300
€ 84.13€ 100.11
€ 67.11€ 79.86
€ 119.94€ 142.73
€ 205.25€ 244.25
60 x 45600 x 450
€ 136.70€ 162.67
€ 167.95€ 199.86
€ 191.22€ 227.55
€ 317.28€ 377.56
80 x 60800 x 600
€ 245.36€ 291.98
€ 342.72€ 407.84
€ 332.29€ 395.43
€ 540.23€ 642.87
100 x 751000 x 750
€ 245.36€ 291.98
€ 342.72€ 407.84
€ 332.29€ 395.43
€ 540.23€ 642.87
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
30 x 24300 x 240
€ 68.36€ 81.35
€ 53.35€ 63.49
€ 97.39€ 115.89
€ 167.43€ 199.24
40 x 32400 x 320
€ 112.15€ 133.46
€ 90.31€ 107.47
€ 158.23€ 188.29
€ 260.97€ 310.55
50 x 40500 x 400
€ 112.15€ 133.46
€ 90.31€ 107.47
€ 158.23€ 188.29
€ 260.97€ 310.55
60 x 48600 x 480
€ 136.70€ 162.67
€ 167.95€ 199.86
€ 191.22€ 227.55
€ 317.28€ 377.56
75 x 60750 x 600
€ 206.81€ 246.10
€ 268.59€ 319.62
€ 281.82€ 335.37
€ 454.14€ 540.43
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
20 x 20200 x 200
€ 57.84€ 68.83
€ 45.83€ 54.54
€ 81.74€ 97.27
€ 145.95€ 173.68
30 x 30300 x 300
€ 84.13€ 100.11
€ 67.11€ 79.86
€ 119.94€ 142.73
€ 205.25€ 244.25
40 x 40400 x 400
€ 112.15€ 133.46
€ 90.31€ 107.47
€ 158.23€ 188.29
€ 260.97€ 310.55
50 x 50500 x 500
€ 136.70€ 162.67
€ 167.95€ 199.86
€ 191.22€ 227.55
€ 317.28€ 377.56
60 x 60600 x 600
€ 206.81€ 246.10
€ 268.59€ 319.62
€ 281.82€ 335.37
€ 454.14€ 540.43
75 x 75750 x 750
€ 206.81€ 246.10
€ 268.59€ 319.62
€ 281.82€ 335.37
€ 454.14€ 540.43
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
60 x 20600 x 200
€ 120.93€ 143.91
€ 85.95€ 102.28
€ 182.21€ 216.83
€ 285.77€ 340.07
90 x 30900 x 300
€ 170.00€ 202.30
€ 121.33€ 144.38
€ 246.62€ 293.48
€ 377.55€ 449.28
120 x 401200 x 400
––
€ 166.84€ 198.54
€ 290.57€ 345.78
€ 469.79€ 559.05
Tamaño
Tamaño
Tipo de marco
IVA
Precio-
Tamaño
Marco Tradicional
Marco de bandeja
Marco de caja
Marco Flotante
A5148 x 210
€ 57.84€ 68.83
€ 45.83€ 54.54
€ 81.74€ 97.27
€ 145.95€ 173.68
A4210 x 297
€ 54.34€ 64.66
€ 51.21€ 60.94
€ 100.26€ 119.31
€ 107.47€ 127.89
A3297 x 420
€ 82.37€ 98.02
€ 68.53€ 81.55
€ 147.01€ 174.94
€ 158.80€ 188.97
A2420 x 594
€ 113.92€ 135.56
€ 151.66€ 180.48
€ 205.74€ 244.83
€ 208.53€ 248.15
A1594 x 841
€ 202.29€ 240.73
€ 253.77€ 301.99
€ 220.82€ 262.78
€ 283.69€ 337.59
A0841 x 1189
––
€ 477.15€ 567.81
––
€ 427.61€ 508.86
Envío
Si haces tu pedido en nuestro estudio de Londres, tendrás tu impresión lista en aproximadamente cuatro horas. Si haces tu pedido online, enviaremos tu impresión en 24 horas. El montaje suele tomarnos 5 días laborables y el enmarcado 10 días laborables.
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Puedes hacer dropshipping de tu arte en cualquier tamaño. Cobramos nuestros costos estándar de impresión más un 20 % para cubrir los costos adicionales asociados a este servicio. Como parte de nuestro servicio de dropshipping, ofrecemos marcos y montajes premontados.
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Tamaño
Marco (€)
Enmarcadas y montadas (€)
A4 (1.41:1)
€ 32.01€ 38.09
€ 34.89€ 41.52
A3 (1.41:1)
€ 39.07€ 46.49
€ 42.67€ 50.78
A2 (1.41:1)
€ 57.21€ 68.08
€ 62.22€ 74.04
A1 (1.41:1)
€ 99.83€ 118.80
€ 107.00€ 127.33
30x30cm (1:1)
€ 41.20€ 49.03
€ 45.31€ 53.92
40x40cm (1:1)
€ 47.55€ 56.58
€ 52.30€ 62.24
50x50cm (1:1)
€ 66.56€ 79.21
€ 73.21€ 87.12
30x45cm (2:3)
€ 44.84€ 53.36
€ 48.57€ 57.80
40x60cm (2:3)
€ 57.30€ 68.19
€ 63.53€ 75.60
30x40cm (3:4)
€ 41.76€ 49.69
€ 45.70€ 54.38
60x80cm (3:4)
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