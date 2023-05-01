¿Puedo hacer un pedido de prueba de dropshipping en creativehub?

Nuestro software de dropshipping no ofrece por ahora la función de hacer pedidos de prueba. Si haces un pedido «de prueba», lo tratamos como un pedido normal y te cobramos los costes de producción y gestión.

Si quieres hacer un pedido de prueba para comprobar el proceso de gestión en creativehub, te sugerimos que lo hagas con un producto ficticio de bajo coste. Así se hace:

Crea un producto en creativehub con el tamaño y el precio mínimos posibles Importa ese producto de creativehub a tu web Configura el envío gratuito en tu tienda Haz un pedido de ese producto en tu web

Esto te permitirá probar el proceso de pedido con el mínimo coste (coste de producción + tarifa de envío).