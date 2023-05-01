¿Para qué países puedo prepagar los impuestos de venta (DDP)?

Con nuestro servicio de dropshipping puedes optar por prepagar los impuestos de venta (GST) del país de destino al que envías. Esto se conoce como Delivery Duty Paid (DDP, entrega con derechos pagados). Descubre cómo configurarlo en tu cuenta aquí.

Este servicio DDP está disponible para pedidos de comercio electrónico con destino a:

Canadá

Noruega

Australia

Nueva Zelanda

Islandia

Suiza

El GST se aplica sobre la suma del coste del producto y del envío, salvo en Canadá, donde no se cobra GST sobre los costes de envío. Cada país tiene su propio tipo de GST, que puedes consultar en los ejemplos de costes enlazados más abajo.

Hay una tarifa administrativa de DHL de unos 7 € (6 £, convertida para las cuentas en $/€), así que el coste total para el vendedor es GST + tarifa administrativa.

Si está activado, el DDP se añadirá a nuestros costes de gestión y aparecerá detallado en tu factura. Usa los ejemplos de costes siguientes para entender lo que cuesta el DDP.

Ver estos precios de ejemplo del DDP