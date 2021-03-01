¿Cómo es el embalaje de los envíos?

Cómo añadir una marca personalizada al embalaje de tu pedido Shopify.

Nuestro servicio etiqueta blanca

Ofrecemos un servicio etiqueta blanca, lo que significa que puedes aplicar tu propia marca al embalaje. Puedes añadir una marca a la etiqueta y la factura y enviaremos tu pedido en un embalaje sin marca, es decir que no está presente la marca de theprintspace ni la de creativehub.

Añade tu marca

Para añadir tu marca ve a tu tienda de arte. Inicia sesión en creativehub y haz clic en el icono de tu perfil situado en la parte superior derecha de la página. Luego selecciona ‘Configuración tienda de arte’ en el menú desplegable.

Rellena los campos para ‘Información marca y tienda’ en tu ‘Tienda de Arte’.