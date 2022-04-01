¿Qué son las variantes de producto y cómo se crean?

Las variantes de producto son las distintas opciones de tamaño de un producto de impresión. Para crear una variante, primero tienes que crear un producto: selecciona una imagen en tu cuenta de creativehub y haz clic en «Sell as print» (vender como lámina).

Ahora estás en la pantalla donde se crean los productos de impresión listos para la venta en tu tienda.

Para añadir tamaños, haz clic en «Add print» (añadir impresión). Al hacerlo, puedes seleccionar el tamaño de la lámina que quieres vender, si quieres un borde, crearla como edición limitada y, después, elegir las opciones de enmarcado.

Cada tamaño que seleccionas es una variante. Después puedes ir a tu lista de productos, en «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte), para importar el producto y sus variantes a tu web o tienda online.