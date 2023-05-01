¿Cómo conecto creativehub a mi web con la API de dropshipping?

¿Qué hace una API?
API son las siglas de Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones). Es un fragmento de software o código que permite el intercambio de información entre dos aplicaciones distintas.
La API de theprintspace te permite integrar nuestra solución de dropshipping con cualquier web o aplicación móvil. El proceso de gestión de pedidos funciona gracias al intercambio de información que facilita la API.
¿Debería usar la API para mi web?
Nuestra API te permite conectar nuestra solución de dropshipping con cualquier web o aplicación móvil. Resulta especialmente útil para galerías, instituciones, empresas o artistas con webs programadas a medida o con webs que reciben mucho tráfico.
¿Cómo integro la API con mi web?
Las API son soluciones de desarrollo web complejas. Lo más probable es que necesites la ayuda de un desarrollador web para este proceso. También puedes empezar a integrar la API por tu cuenta con la ayuda de esta documentación de la API.
Otras formas de vender tu arte por dropshipping
También tenemos integraciones listas para usar con Shopify, Wix, Etsy, Squarespace y WooCommerce. Con nuestras guías rápidas puedes empezar a vender tu arte a través de estas plataformas en muy poco tiempo. Empieza ahora.