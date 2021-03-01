Empieza a vender tu arte online en 7 pasos fáciles

Guía en 7 pasos para empezar a vender tu arte online con creativehub y Shopify.

Paso 1: Regístrate para obtener una cuenta de creativehub gratis

Regístrate aquí para obtener una cuenta de creativehub gratis. Inicia una sesión si ya tienes una cuenta.

Paso 2: Sube archivos y aplica la configuración en creativehub

Una vez que hayas entrado a tu cuenta de creativehub, vas a la página de ‘Inicio’. En la parte derecha de la pantalla verás una sección llamada ‘Tutoriales’. Haz clic ahí y selecciona la opción ‘Vende arte a través de Shopify’.

En este corto tutorial, te guiamos a través de los pasos para subir los archivos que deseas vender como impresiones artísticas. Te enseñamos cómo aplicar los tamaños que quieres ofrecer, el papel en el que quieres imprimir, fijar precios y configurar ediciones limitadas.

Siempre tendrás estos tutoriales a tu disposición en tu cuenta de creativehub.

Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con un miembro de nuestro equipo.

Paso 3: Crea tu tienda en Shopify

Luego, dirígete a Shopify para escoger tu plan de suscripción y diseñar tu nueva tienda, eligiendo entre una gran selección de estupendas plantillas o diseñando la tuya propia.

Previsualiza una tienda en directo aquí.

Paso 4: Instala la aplicación

En tu cuenta Shopify, selecciona la opción ‘Aplicaciones’ en el menú principal, luego selecciona ‘Visita tienda de aplicaciones Shopify’.

Busca ‘creativehub’ y sigue los pasos para su instalación. Una vez que hayas instalado la aplicación creativehub Shopify, ambas cuentas tuyas estarán conectadas.

Paso 5: Importa los productos de creativehub a tu tienda Shopify

Cuando les pones precio a tus productos en creativehub, estos se listan automáticamente en la aplicación creativehub Shopify y están preparados para importar a tu lista de productos en Shopify.

Para llegar a la aplicación, accede a tu tienda Shopify, haz clic en ‘Aplicaciones’ y selecciona la aplicación creativehub.

En ese momento verás una lista con todos los productos del Paso 2 y sus precios. Junto a cada producto hay un botón ‘Importar’ que importa cada producto a tu lista de productos Shopify. A partir de aquí, pon tus productos a disposición y ya estás listo para vender.

Para obtener más información sobre cómo funciona la aplicación creativehub Shopify, haz clic aquí.

Paso 6: Añade una tarjeta de pago para posibilitar la preparación de pedidos.

Cuando vendes una impresión en tu tienda Shopify, el cliente paga el importe total con el método de pago que prefieras y que configuras en los ajustes principales de Shopify.

Seguido, te cobramos los costes de producción y la tarifa de envío separado.

Debe haber una tarjeta de banco vinculada en tu cuenta de creativehub para poder hacer este pago.

Para ello, haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página y selecciona ‘Configuración tienda de arte’ en el menú desplegable. Haz clic en ‘Configuración de pago’.

Paso 7: Dirige el tráfico hacia tu tienda

¡Ya tienes montada tu nueva tienda de arte online!

Cuando se venda una de tus impresiones, nos encargamos de preparar y enviar la impresión a tu cliente en 2-5 días hábiles.

Después, es hora de pensar en dirigir el tráfico hacia tu tienda online.

Aunque no haya una solución rápida, hay muchas maneras de conseguirlo. Hemos elaborado un libro que cubre este y más temas, consigue tu copia gratis abajo: