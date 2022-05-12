No puedo importar productos de creativehub a mi tienda

¿Has configurado productos de impresión?

Antes de poder importar productos a tu web, primero tienes que configurar tus archivos de impresión como productos para venderlos en tu tienda. Así se hace.

¿Has conectado tu web con creativehub?

Antes de poder importar tus productos de impresión a tu tienda, primero tienes que conectar tu tienda con creativehub. Para ello, lee la guía rápida específica para la plataforma que usas aquí.

Si ya has conectado tu web, puedes comprobar que la conexión está activa en tu cuenta de creativehub. Haz clic en «Art store settings» > «Integrations» (integraciones).

¿Has hecho clic en «Import» en tu lista de productos?

Tus productos no aparecerán en tu tienda hasta que los importes desde creativehub. Así se hace

Si has hecho clic en importar y la lista de productos muestra la fecha y hora de importación, esos productos se han importado correctamente a tu tienda.

¿No ves tus productos en tu web?

Cuando se importan los productos, no se publican directamente en tu web. Se importan a la lista de productos de tu web. Más información aquí

Renueva la conexión con tu tienda

Sigue estos pasos. Esto restablecerá la conexión con tu tienda. Ten en cuenta que los productos importados anteriormente no necesitan importarse de nuevo:

En creativehub > «Art store settings» > «Integrations» > desconecta la integración que da problemas Cierra la sesión de creativehub Cierra la sesión de Shopify Borra la caché y el historial de tu navegador de «todo el periodo», incluidas las cookies (o, si tienes más conocimientos técnicos, busca todas las cookies de creativehub.io y bórralas). Después cierra el navegador y vuelve a abrirlo Vuelve a conectar la integración Vuelve a intentar la importación

Avisos de error del servidor e importación fallida

Si al intentar importar te aparece un mensaje de error del servidor o de importación fallida, puede deberse a estos motivos: