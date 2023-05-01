¿Debería vender mis impresiones como ediciones limitadas?

Por qué puede ser ventajoso vender tus impresiones como ediciones limitadas online.

¿Por qué vender ediciones limitadas?

Vender productos de edición limitada puede aumentar el reconocimiento de tu marca y ser ventajoso para desarrollar tu marca personal.

Edición limitada significa oferta limitada, y la escasez tiende a significar valor – particularmente para obras populares y en gran demanda. El número de impresiones en una edición también marca la diferencia. Por ejemplo, una edición limitada de 20 puede valer más que una edición limitada de 100.

Sin embargo, la decisión está totalmente en tus manos y depende de muchas cosas como por ejemplo la obra de arte en cuestión, tus objetivos y otros factores.

Puedes establecer números de edición limitada utilizando creativehub. Si lo haces, te recomendamos que cargues una firma digital para el certificado de autenticidad que se envía con el pedido.

Haz clic aquí para saber cómo vender impresiones de edición limitada.