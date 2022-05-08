¿Cómo funcionan los tamaños de impresión en creativehub?

Qué imprimimos

Teniendo en cuenta los límites de tu archivo de impresión, puedes vender láminas desde tu web en cualquier tamaño personalizado que quieras, hasta los tamaños máximos que admiten nuestras impresoras. En otras palabras, no tenemos tamaños fijos como A4, A3, A2, etc. En su lugar, recortamos tus láminas a sus dimensiones exactas.

Cómo funciona el tamaño

El archivo que subes a creativehub tiene un tamaño nativo (mm/pulgadas). También tiene una proporción nativa (3:2, 1:1, etc.).

Creativehub te permite redimensionar tus archivos al configurar tus productos, para que puedas ofrecer distintas opciones de impresión. Sin embargo, lo hace dentro de los límites de la proporción de tu archivo, en lugar de cambiar la medida de cada lado por separado.

Por ejemplo, si aumentas el largo de tu archivo, el ancho también aumentará de acuerdo con la proporción del archivo.

En pocas palabras, en creativehub no puedes cambiar el tamaño de un solo lado de tu lámina. Si quieres hacerlo, tienes dos opciones:

Redimensiona tu archivo en Photoshop o en el programa que uses para preparar tus archivos y súbelo a creativehub

Añade un borde blanco a tu archivo para ajustarlo a las dimensiones que necesitas

¿Qué es la proporción?

La proporción (o relación de aspecto) es la relación proporcional entre el ancho y el alto. Por ejemplo, una imagen cuadrada tiene una proporción de 1:1. Esto significa que por cada unidad de medida horizontal hay exactamente una unidad de medida vertical.

Ten en cuenta que los archivos con la misma proporción no tienen necesariamente las mismas medidas (mm/pulgadas). Por ejemplo, un archivo cuadrado de 500 mm x 500 mm y otro de 1500 mm x 1500 mm tienen ambos una proporción de 1:1.

Para entender la proporción con más detalle, puedes ver algunos vídeos muy buenos en YouTube.