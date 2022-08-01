Nivel 1: marketing de lanzamiento de tu tienda de láminas

Esta es una checklist muy sencilla y rápida de ejecutar sobre cómo promocionar el lanzamiento de tu tienda de láminas.

© Liv Lee

El objetivo que mueve a la mayoría de los artistas es alcanzar la libertad en su carrera creativa. Con esto nos referimos a vivir exclusivamente de tu arte. Pues buenas noticias: si tienes seguidores online, sea cual sea su número, la mejor manera de conseguir esa libertad profesional es vender láminas de arte online.

Ahí es donde entramos nosotros. Nuestro servicio de dropshipping de láminas te permite vender láminas y marcos de calidad de galería con embalaje personalizado con tu marca y envíos a todo el mundo. Nos ocupamos de la logística por ti, para que tengas tiempo de concentrarte en promocionar tus ventas de láminas.

Si ya has montado tu tienda de arte online, enhorabuena: estás un paso más cerca de alcanzar tu objetivo. Si no, echa un vistazo a esta guía detallada que hemos preparado para ayudarte.

El lanzamiento de tu tienda

El siguiente paso de tu camino es lanzar tu tienda. Para darte las máximas posibilidades de que el lanzamiento sea un éxito, hemos preparado este plan de lanzamiento de 7 días. Se articula en torno a 6 piezas de contenido de marketing fundamentales, extraídas del análisis de cientos de artistas de éxito a los que hemos visto vender grandes volúmenes de láminas online una y otra vez.

Siguiendo este plan crearás una conversación cronológica con tu público antes del lanzamiento y en los días posteriores. Cada pieza de contenido comunica tu venta de láminas en un contexto distinto, lo que a lo largo de los 7 días genera confianza en la calidad de tu obra, en los productos impresos y en la experiencia de compra. Todo ello está pensado para llevar a tu tienda de láminas el mayor tráfico posible con intención de compra.

No te va a ocupar todo el día. Sin embargo, para darte las máximas posibilidades de éxito tendrás que dedicar 1-2 horas al día a centrarte en que esto ocurra. Lo importante es recordar que el contenido que funciona bien siempre tiene personalidad, originalidad y expresión personal, así que métete de lleno en el proceso y disfruta haciéndolo tuyo.

Los 6 ejemplos de contenido que siguen comunican tu mensaje mediante distintos métodos de marketing que, combinados con el periodo fijo de 7 días, concentran tu marketing en una campaña. Es la táctica número 1 de los profesionales del marketing digital. Así es como se ve:

Tu plan de lanzamiento de 7 días

Vale, vamos con el plan de 7 días. Así es el arco narrativo de tu historia:

A continuación desglosamos cada día del plan, lo que tienes que hacer y ejemplos de contenido de otros artistas que lo han hecho con gran éxito. Ten en cuenta que es muy probable que ya tengas parte de este contenido. Si es así, ¡genial! Lo que puedes hacer es ver cómo reutilizarlo para que encaje en esta narrativa de lanzamiento.

Día 1: checklist previa al lanzamiento

Día 2: cuenta atrás para el lanzamiento

Anuncia el próximo lanzamiento de tu tienda de láminas. En este contenido debes dejar claros la fecha y la hora del lanzamiento, además de detalles de la venta como el envío gratuito y que tus láminas son neutras en carbono (si gestionas tus pedidos con nosotros). También debes incluir una llamada a la acción (CTA) para que se apunten a tu lista de correo. Esto le da a tu público contexto sobre el contenido que vendrá y pone en marcha el impulso de interés y expectación por la venta de láminas.

Un gran ejemplo de cómo hacerlo es la serie de publicaciones de Instagram de Ian Lauer. Con 1 publicación al día, durante los 9 días previos al lanzamiento, Ian crea impulso de forma inteligente y contribuye a esas «25-30» veces que los compradores necesitan ver tu obra. Fíjate en cómo Ian varía los visuales para que el contenido no resulte repetitivo y abre siempre con las fechas clave del lanzamiento.

Día 3: el proceso de creación

Muestra a tu público cómo haces exactamente tu obra: la técnica, el tiempo que te lleva, tu estudio y tus materiales. Este contenido pone de relieve tu habilidad y da a tu público más confianza para comprar. También proporciona a los compradores una historia que contar a sus amigos cuando hablen de su compra.

El tiempo es una parte clave del proceso de Oums. Su forma de presentar a cámara engancha y crea una conexión tangible con su experiencia. Al mostrar la obra sin terminar, anima al espectador a seguir su progreso.

El vídeo de Diane Hill comunica lo que la hace única: visión estética combinada con habilidad. Transmite calidad y sienta las bases para que su público entienda lo que va a recibir cuando llegue el momento de comprar.

Día 4: la gama de láminas

Muestra la gama completa de láminas que vas a vender. Este contenido da a tu público la oportunidad de «mirar el escaparate», lo que genera expectación antes del lanzamiento. Debe comunicar detalles concretos como el tamaño de las láminas, los detalles de la edición limitada, el papel elegido, el precio, el envío gratuito y la neutralidad en carbono. Es otra oportunidad para animar a la gente a apuntarse a tu lista de correo.

Este ejemplo de Liv Lee muestra muy bien cómo hacerlo en vídeo. Las transiciones entre diapositivas tienen buen ritmo y presentan los productos de forma muy sugerente. Su elección musical es animada y encaja con el montaje. Un contenido «teaser» estupendo.

Esta publicación de Pie Aerts es potente porque muestra la escala de la lámina. Esto aumenta la conversión, porque a tu público le resulta más fácil imaginar la lámina en su casa. Fíjate en los textos que acompañan las publicaciones de Pie, llenos de detalles clave de la venta y de llamadas a la acción.

Día 5: la experiencia del comprador

Muestra a tu público cómo llegará su lámina con un vídeo de «unboxing». Una gran barrera de compra en el comercio electrónico es lo desconocido. Este contenido elimina esa barrera y, al mismo tiempo, genera confianza en el comprador. Es una oportunidad para destacar detalles de calidad como el embalaje con tu marca, la textura del papel, los insertos personalizados y los certificados de edición limitada.

Nos gusta el enfoque casi de mimo de Elisabeth, porque la pone delante de la cámara y crea una conexión humana, con la accesibilidad que aportan los subtítulos. El vídeo es limpio, con buen ritmo y una llamada a la acción clara al final para comprar láminas. Queda claro qué puedes esperar si compras.

Lo que destaca del vídeo de Chiara Tribulato es su uso de la narrativa. Desde el desembalaje y los detalles del certificado de autenticidad hasta el enmarcado, crea una experiencia muy tangible para el espectador y hace fácil imaginar la obra en su casa.

Día 6: día del lanzamiento

Envía un correo directo a tu lista anunciando que la tienda ya está abierta. El correo electrónico es el método de marketing con las tasas de conversión más altas. Es tu oportunidad más directa para decirles a las personas que se han apuntado a tu lista, y que por definición han mostrado interés en tu obra, que tienen la oportunidad de apoyar tu carrera y formar parte de ella.

Nos gusta este ejemplo de email marketing de George Townley, en primer lugar porque es muy visual. Puede que tu público necesite recordar quién eres cuando el correo llegue a su bandeja de entrada, y un estímulo visual es una forma emocional de conseguirlo. En segundo lugar, el lenguaje sencillo y directo de George deja claro que es él quien envía el correo, lo que crea conexión con el lector. Por último, George incluye llamadas a la acción claras a lo largo del texto, con un botón de compra imposible de pasar por alto.

Anuncia en todos tus canales que la tienda de láminas está abierta y que ya se pueden comprar. No hagas buscar a tu público: incluye un enlace a la tienda en cada pieza de contenido. Repite tus mensajes clave, como el envío gratuito y la neutralidad en carbono, además de detalles del producto como el precio, el papel, las ediciones y el tamaño.

Esta técnica de vídeo de Thomas Jordan es sencilla pero eficaz: usa la vista móvil de su tienda como apoyo visual. Combinados con el texto descriptivo, los visuales de la tienda refuerzan que se trata de una tienda y que las láminas se pueden comprar con un clic. Está muy bien estilizado, con colores de fondo que encajan con su identidad de marca.

Otro ejemplo de Thomas, esta vez una historia de Instagram guardada como destacada, de modo que cualquier visitante de su perfil puede verla. Una simple captura de pantalla del móvil con toda la gama de láminas y un enlace para comprar.

Día 7 en adelante: testimonios de compradores

Muestra a tus clientes satisfechos compartiendo todas las publicaciones y contenidos en los que te etiqueten. Pueden ser vídeos de unboxing, publicaciones de compradores con su lámina en la mano o de la lámina en su pared. Este contenido le dice a tu público que tu obra tiene demanda, lo que animará a quienes aún no han comprado a hacerlo, o a arriesgarse a perder la oportunidad. También es una forma estupenda de generar confianza en ti como vendedor, porque este contenido funciona como un testimonio o una reseña de cliente menos explícitos.

Un buen ejemplo, fácil de ejecutar, es el de Victoria Park y Diane Hill, que comparten las historias de Instagram en las que las etiquetan y luego las añaden a una historia destacada. Así los futuros compradores tienen un lugar donde encontrar estos valiosos testimonios y ver cómo quedan estas obras en casa de los compradores.

Tu estrategia de ventas de arte a largo plazo

¡Enhorabuena! Al completar este plan de lanzamiento de 7 días te habrás dado las mejores posibilidades de lograr éxito desde las primeras ventas. Tómate un momento para valorar lo que has hecho, porque es un gran paso hacia tu objetivo de libertad en tu carrera creativa.

Sin embargo, para mantener este éxito necesitarás poner en marcha una estrategia de ventas de arte a largo plazo. Sí, lo has adivinado… ese es el nivel 2 de nuestra serie sobre cómo promocionar tus ventas de láminas online. ¿Por qué no empezar ya, mientras tus ventas de arte tienen impulso? Sigue el enlace: Nivel 2: guía 101 de marketing para tu tienda de láminas