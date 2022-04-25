Certificados de autenticidad y firmas digitales
Hacemos el seguimiento de tus tiradas limitadas e incluimos con el pedido un certificado de autenticidad. Para dar un toque personal, también puedes incluir en la impresión una firma digital.
Hacemos el seguimiento de tus tiradas limitadas e incluimos con el pedido un certificado de autenticidad. Para dar un toque personal, también puedes incluir en la impresión una firma digital.
Para hacer dropshipping de arte online con éxito, tienes que conseguir que tus productos de impresión lleguen a las manos de tus clientes a un precio razonable, y al mismo tiempo asegurar al comprador que la obra de arte adquirida es auténtica. El desafío es lograr para tus clientes que esta experiencia sea personal manteniendo la automatización que proporciona el dropshipping. Después de haber procesado más de 100 mil pedidos de dropshipping, sabemos lo que se necesita para ello y hemos incorporado para ti estas opciones en el software.
Realiza fácilmente el seguimiento de tus tiradas limitadas y emite un certificado de autenticidad con cada pedido de edición limitada. La cantidad en stock se sincroniza en tu tienda para que nunca vendas de más. Elige entre 5 espléndidos diseños de certificados.
Nuestro software facilita el seguimiento de las ediciones limitadas. Asignas a tus impresiones los números de tirada que a su vez son sincronizados con la cantidad en stock de tu tienda. A medida que vas vendiendo, los números de tirada se van agotando. Una vez que agotas la tirada, queda automáticamente no disponible para la venta.
Descubre cómo nuestras opciones de personalización te permiten mantenerte 100 % fiel a tu marca. Es drop shipping como si lo hubieras enviado tú mismo.
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