¿Puedo imprimir la firma y el número de edición en las láminas?

Sí, puedes configurar tus productos de impresión para incluir una firma digital y/o el número de edición impresos directamente sobre la lámina. Haz clic aquí para ver nuestra guía de configuración

Las ediciones limitadas se controlan en creativehub y se sincronizan con tu tienda, así que no puedes vender por error más copias de las que tiene una edición limitada. Más información aquí.

Además de las firmas digitales, tienes la opción de enviar a tus clientes un certificado de autenticidad. Más información aquí.