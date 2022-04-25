La clave para construir una relación duradera con tus clientes es crear una marca distintiva. No solamente crea una experiencia memorable para el cliente, sino que también confiere un grado de profesionalismo. Hacemos que esto sea posible con nuestras opciones de personalización.
Enviamos notificaciones de envío y seguimiento directamente a tu cliente. Ten la seguridad de que no hay ninguna mención de theprintspace en ningún momento del proceso de pedido. En la etiqueta de envío, también puedes incluir tu marca.
Embalaje personalizado
Pon tu marca en cada pedido de cliente. Te damos la opción de 2 etiquetas biodegradables con certificación FSC en las que imprimimos tu logo y que luego pegamos al embalaje.
Añade un folleto o nota personal
Añade un toque extra e incluye una nota personal con tu pedido. Puedes subir tu propio diseño A4 que imprimimos sobre papel artístico de alto gramaje. Incluimos 1 nota especial por pedido.
En theprintspace vamos más allá de una entrega rápida para ofrecer un servicio de fulfilment integral, garantizado para proteger la reputación de tu marca y deleitar a tus coleccionistas.
Preparación de pedidos automatizada
Desde que se realiza el pedido hasta la entrega, no se requiere ninguna intervención.
Servicio de marca blanca
Tu marca, en primer plano en cada envío
Ediciones limitadas con seguimiento
Certificado gratuito y firma digital en opciones de impresión
Seguimiento de paquetes en tiempo real
Seguimiento global actualizado para cada pedido enviado
Soporte para vendedores los 7 días de la semana
Recibe ayuda con la configuración de la tienda y los pedidos los 7 días de la semana.
Reemplazos rápidos y gratuitos
¿Pedido dañado en tránsito? Enviamos reemplazos rápido y a nuestro costo.
Envío global rápido
Cuando vendes, lo que quieres es que tus clientes tengan en mano una verdadera impresión calidad museo. Enviamos tu arte a cualquier parte del mundo, ¡sí, a cualquier parte! Y lo mejor es que el servicio es neutro en carbono de principio a fin.
Gestión de pedidos, a tu manera
Con solo accionar un interruptor, puedes decidir gestionar tú mismo los pedidos de ciertas regiones. Por ejemplo, si estás ubicado en Australia y deseas preparar esos pedidos localmente. Alternativamente, para algunos de los países que sabemos que cobran impuestos de importación, puedes optar por prepagarlos utilizando el servicio de entrega con derechos pagados.