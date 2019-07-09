Guía rápida
Paso 1
Cómo preparar tu cuarto oscuro digital
Es muy importante asegurarse de que el entorno de trabajo en el que preparas tus imágenes es el adecuado para conseguir una fiel reproducción impresa.
Paso 2
Cómo calibrar tu pantalla
Si solo pudieses hacer una cosa para conseguir colores precisos en tus impresiones, te recomendaríamos que fuera una calibración de monitor.
Paso 3
Cómo hacer pruebas de pantalla
Hacer pruebas de pantalla consiste en descargarse nuestros perfiles de color para reproducir en tu monitor la apariencia que tendrán los colores cuando sean impresos en el tipo de papel deseado.