Cómo subir tu inserto personalizado y añadirlo a tus láminas

Los insertos personalizados en resumen

Puedes incluir un inserto personalizado, una carta al comprador o una nota de agradecimiento en los pedidos de dropshipping de tus clientes. Para ello, te permitimos subir un archivo PDF en tamaño A4 con tu propio diseño, que imprimiremos junto con tu pedido.

Puedes asignar 1 inserto/carta por variante de impresión. Si un cliente pide varias láminas con la misma carta, incluiremos una sola carta en el paquete.

Este servicio tiene un coste de unos 2,50 € (2,75 $) por cada inserto distinto enviado.

Así puedes añadir tus insertos personalizados en tu cuenta de creativehub:

Paso 1: sube tu archivo PDF

Haz clic en tu icono de perfil, arriba a la derecha, para acceder al menú principal de ajustes Selecciona «Art store settings» (ajustes de la tienda de arte) en el desplegable Selecciona «Brand settings» (ajustes de marca) en el menú de la izquierda

Baja hasta el final de la página para acceder a la sección «Letter to buyer» (carta al comprador)

Haz clic en «Upload» (subir) para añadir tu inserto para el cliente. (Nota: solo aceptamos archivos PDF) Tienes la opción de subir varios diseños y también de establecer una carta al comprador predeterminada

Paso 2: asigna el inserto personalizado a tus archivos de impresión

Ve a tu página «Files» (archivos) Selecciona los archivos que quieres vender como láminas en tu web. Para ello, marca la casilla de la esquina superior izquierda de la vista previa de cada archivo. Después haz clic en «Sell as print» (vender como lámina) en las opciones de la derecha

Si aún no has actualizado la configuración de venta de tus productos, puedes hacerlo ahora con este artículo de ayuda. Una vez actualizada la configuración de venta, selecciona la carta que quieres incluir con tu pedido. En la sección «Letter to buyer» (carta al comprador), arriba a la derecha de la página, selecciona el archivo PDF en el desplegable. Si has establecido un PDF predeterminado (paso 1) en «Brand settings», ese inserto personalizado aparecerá preseleccionado en la sección de insertos.

Ya puedes vender tus láminas con la carta personalizada al comprador incluida. Para cambiar o quitar el inserto, vuelve al desplegable del paso anterior y haz los cambios.

Otras opciones de personalización de marca

¿Quieres incluir tu marca en el embalaje de tus pedidos de dropshipping? ¡Sin problema! Usa esta guía rápida para configurar tu marca en el embalaje.