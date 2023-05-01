Shopify no importa las tarifas ni los perfiles de envío

Puedes importar productos a tu tienda de Shopify junto con las tarifas de envío que te cobramos. Aparecen en los ajustes de «Envío y entrega» de Shopify como «perfiles de envío». Más información aquí.

Si has importado las tarifas de envío y no ves estos perfiles de envío, tienes que activar el ajuste de Shopify «envío desde varios orígenes» (multi-origin shipping). Verás un aviso para hacerlo en los ajustes de «Envío y entrega» de Shopify:

Una vez activado, vuelve a importar tus productos y los perfiles de envío estarán activos. Recuerda que puedes editar estos perfiles de envío para cobrar a tus clientes la tarifa de envío que quieras. Independientemente de lo que cobres, nosotros siempre te cobraremos nuestras tarifas planas.