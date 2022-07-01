Nivel 2: guía 101 de marketing para tu tienda de láminas

Tienda de láminas de Pie Aerts

Enhorabuena, has montado la tienda de arte online perfecta. En tu camino para tomar el control de tu carrera creativa, has dado un paso importante. Sin embargo, el siguiente paso, el marketing, es sin duda el más importante de todos. Requiere trabajo duro, estrategia y concentración, pero la meta alcanzable es la libertad creativa total en tu carrera. Merece la pena el esfuerzo, ¿verdad?

Estamos aquí para ayudarte a dar este paso, empezando por el marketing de lanzamiento de tu tienda. ¿Y por qué deberías escucharnos? Porque gestionar ventas de arte online es lo que hacemos, y en los últimos 4 años hemos visto a una oleada de artistas transformar sus carreras creativas. Y no es solo cuestión de suerte. Quienes han alcanzado el éxito han aprendido y aplicado una estrategia de marketing clara y repetible.

Así que prepárate un café y tómate tu tiempo para leer este artículo con atención. Está basado en cientos de consejos de marketing que hemos visto funcionar una y otra vez en cientos de artistas de éxito, muchos de los cuales superan los 90 000 € (100 000 $) anuales en ventas de láminas, y algunos mucho más.

Te guiamos por el proceso etapa por etapa y te damos un plan de 14 días con ejemplos de contenido para cada fase. Al final, hemos incluido una checklist para que puedas trabajar los puntos de acción de forma metódica e ir tachándolos sobre la marcha.

Lanza una colección permanente y continúa con una serie de «drops» por tiempo limitado

Las galerías de arte tienen colecciones permanentes y exposiciones temporales. La colección permanente es lo que atrae a nuevos públicos. Las exposiciones temporales son lo que la mantiene fresca e interesante. Son lo que hace que la gente vuelva.

Piensa en la TATE: el 70 % es exposición permanente. Grandes éxitos de Warhol, Hirst, Hockney. Quienes la visitan por primera vez vienen por ellos, pero ¿harían que volvieras? Ahí es donde entran las exposiciones temporales de la TATE. Centradas en temas, proyectos, artistas o épocas, dan a la gente una razón para volver.

Hemos visto que los artistas con más éxito en sus ventas adoptan este enfoque tanto en la venta de láminas como en el marketing general de su obra. Tienen su colección permanente, sus grandes éxitos, por decirlo así. Y luego lanzan nuevos proyectos o láminas periódicamente. Igual que en las galerías de arte, estos proyectos o lanzamientos de láminas no se inventan solo para vender: son series o piezas centradas en los temas que exploran o comunican en su obra. Además, vistos en conjunto, estos lanzamientos muestran la evolución del pensamiento del artista en torno a su práctica. Lo que queremos decir es que estos «drops» deben tener sus propias campañas de marketing concentradas y su propio impulso de venta de láminas.

Si adoptas la estrategia de empezar con una colección permanente, las ventajas son:

Tu colección permanente establece un estilo visual y una identidad de marca en tu tienda. Esto da a los nuevos públicos una vía accesible para comprar. Tu público actual nunca ha tenido la oportunidad de comprar. Eso significa que hay demanda acumulada. Como en tu primera visita a la TATE, ¡lo que quieren ver son los grandes éxitos! Te creas una gama de productos que actúa como fuente de ingresos durante todo el año.

Si después pasas a hacer una serie de lanzamientos de proyectos o láminas, las ventajas son:

Es una forma estupenda de dar un empujón concentrado a tu visibilidad como artista y de vincularlo a la venta de láminas. Significa que la mayor parte de tu trabajo de marketing se concentra en ráfagas, lo que te permite centrarte en crear obra nueva fuera de esos periodos Es una buena forma de organizar tu obra y permitir que se contextualice

¿Por qué alguien compraría mi arte online?

Hay 4 ganchos de compra:

La pregunta, entonces, no es por qué compra la gente, sino cómo crear contenido que conecte con estos ganchos de compra.

El marketing es comunicación

Es un hecho de la vida: todos estamos ocupados y recibimos un millón de estímulos de información cada día. Si quieres que tu arte se escuche, tienes que trabajar para que ocurra.

De cada 100 artistas de éxito, a 1 simplemente lo «descubrieron»; los otros 99 ejecutaron un plan de marketing cuidadoso, estratégico y detallado para conseguirlo.

El marketing puede dividirse en estas partes:

Suena sencillo, ¿verdad? Lo es, siempre que te asegures de hacerlo de la forma correcta. Hay una fórmula.

Como nos contó en este pódcast el aclamado astrofotógrafo y gurú del marketing de arte Ian Lauer, la gente necesita ver la obra entre 25 y 30 veces antes de comprar. Ese es tu reto de marketing, y en las tres secciones siguientes te mostramos cómo conseguirlo.

Marketing 101: pensar en campañas

Cualquier experto en marketing que se precie te dirá que, para obtener resultados, tienes que trabajar en campañas. Una campaña consiste simplemente en concentrar tu comunicación en un periodo de tiempo fijo, para asegurarte de alcanzar el objetivo de que tu obra se vea entre 25 y 30 veces.

Hay muchísimos tipos de marketing digital, pero vamos a centrarnos en los tres más importantes: redes sociales, correo electrónico y marketing en buscadores. Una combinación de los tres, aplicada durante los 14 días que planteamos en este artículo, te permitirá adoptar tácticas de campaña para lanzar tus ventas de láminas.

Marketing en redes sociales

Las redes sociales son tu principal método de marketing. Ponen a todo el mundo en igualdad de condiciones para comunicarse directamente con su público.

Email marketing

El correo electrónico es el canal perfecto para las ventas de comercio electrónico. El experto Chase Dimond dice que es porque está enfocado a la conversión. Además es más barato y lo controlas tú.

Optimización para buscadores (SEO)

Optimizar tu web para los buscadores es un método de marketing que da resultados a largo plazo. Es un tema amplio, así que por ahora haz solo lo básico, que te explicamos aquí.

Marketing 101: tu plan de lanzamiento de 14 días

Bien, vamos con el plan. Vas a lanzar tus ventas de láminas a lo largo de 14 días. No te ocupará todo el día, pero querrás reservar entre 3 y 5 horas diarias durante esos 14 días para centrarte de verdad en que ocurra. Puedes prepararlo todo con antelación usando un programador de redes sociales como Later y Mailchimp para tus correos, y después relajarte y esperar a que lleguen las ventas 🤞

Lo importante es que dediques el tiempo a planificar y ejecutar la comunicación de tus motivaciones como artista, tu mensaje y los detalles de las obras y las láminas. No pierdas tiempo embalando láminas ni atendiendo al cliente. Ahí es donde entramos nosotros: con envíos a todo el mundo y opciones de embalaje con tu marca, tenemos tu logística cubierta.

Hemos organizado este plan de 14 días en orden cronológico, antes y después del lanzamiento de la venta, para que tu conversación con los compradores siga un arco lógico. A lo largo de ese arco, tu contenido debe apelar a los 4 ganchos de compra mencionados antes en este artículo. Recuerda que es posible que ya tengas gran parte del contenido que necesitas. Si es así, ¡genial! Tu tarea será adaptarlo a cada canal. Así es el arco narrativo de tus 14 días:

Configuración

Estas son las tareas clave que debes completar. En la checklist que acompaña a esta guía las desarrollamos:

Días 1 – 2: empieza por el porqué

¿Por qué haces lo que haces? ¿Dónde lo haces? ¿Cuáles son tus motivaciones o tu filosofía? ¿Cómo influye todo esto en tu arte? Explicarlo hará que la gente te siga e invierta en ti a largo plazo. Aquí tienes algunos ejemplos estupendos:

Tu «porqué»

En este vídeo, Benjamin Hardman nos da una visión brillante de su «porqué» al contarnos su historia y cómo quedó fascinado por el paisaje de Islandia, el lugar donde ahora vive y crea su obra.

Tu «quién»

No hay duda del «quién» en este fantástico Reel de Instagram de Victoria Rose Park. Victoria ha puesto su personalidad divertida y carismática en primer plano, lo que crea una conexión más profunda y personal con sus seguidores. Su personalidad también se aprecia en su obra, que enlaza muy bien con su contenido en redes y resonará en sus compradores a la hora de decidir la compra.

Tu «dónde»

El estudio de un artista, o incluso la calle si eres fotógrafo, desempeña un papel clave en el proceso creativo. Muestra a la gente tu entorno, dónde creas y cómo eso influye en las obras que vendes, para construir conexiones más profundas con el tiempo.

Esta serie de imágenes de Joachim Lambrechts transmite con claridad el espacio creativo, el trabajo que hay detrás de cada pieza y la creatividad del propio artista. Reflejan una personalidad y un estilo muy definidos.

Días 3 – 5: la tienda de láminas está en camino

Empieza la cuenta atrás del lanzamiento

Empieza a comunicar la cuenta atrás y el lanzamiento de tu próxima tienda de láminas. Esto debe generar expectación y ayudar a crear FOMO (miedo a quedarse fuera) entre tus seguidores. La llamada a la acción debe ser clara en todo momento: apuntarse para tener acceso anticipado. Asegúrate de dar fechas y horas concretas del lanzamiento.

En esta serie de publicaciones, Ian Lauer ha comunicado su próxima venta cada día, durante los 9 días previos al lanzamiento. Su elección de un lenguaje emotivo y de imágenes variadas evita que el contenido resulte repetitivo y, a lo largo de las publicaciones, aporta todos los detalles: precio, envío, gama de productos e historia de fondo. Con este recordatorio constante, Ian se asegura de que, combinado con el resto de su contenido en vídeo y correo, sus compradores tengan esas 25-30 oportunidades de ver su obra antes de poder comprarla.

Capta contactos de venta

Tu contenido de cuenta atrás debe captar siempre contactos de venta, para que, cuando anuncies el lanzamiento, puedas avisarles de inmediato con un enlace a la tienda. Es una forma probada de convertir clientes. Aquí tienes 3 grandes ejemplos de cómo hacerlo:

Comunica que el acceso anticipado será para quienes se apunten a tu lista de correo (más adelante verás ejemplos de correos). Nos encanta este ejemplo de Pie Aerts por su uso del lenguaje: presenta la lista de correo como una «comunidad exclusiva» (y no como una fría lista de marketing). También ha dejado muy claros los puntos fuertes, sin dejar lugar a dudas sobre las ventajas. Es una llamada a la acción estupenda.

El comercio social está creciendo rápido, muy rápido. Facebook, Instagram y TikTok ya tienen herramientas estupendas para ayudarte a captar contactos y avisarles automáticamente cuando lances un producto. Por ejemplo, fíjate en cómo Luke Stackpoole usa la función de recordatorio de eventos de Instagram:

Si muestras tus productos en tu web antes de la fecha en que se pueden comprar, una forma estupenda de captar contactos es con un temporizador de cuenta atrás y un botón de «avísame». Da la impresión de un producto esperado y con demanda, y conseguirá una buena tasa de registros para el correo de lanzamiento. Shopify y otras plataformas de comercio electrónico tienen apps y plugins estupendos para esta función. No es una tienda de láminas… pero vimos a New Balance hacerlo muy bien antes del lanzamiento de un producto muy esperado:

Días 6 – 8: el proceso de creación

Habla de tu enfoque creativo

Comparte cómo haces tu obra. El foco debe estar en el entorno y el proceso creativo. Un buen escenario para esto es tu estudio o espacio de trabajo.

Este vídeo de Christian Vieler es un ejemplo brillante de cómo condensar una historia más amplia en una narración breve. El montaje es divertido y dinámico, a tono con su tema. Se ve el proceso, el estudio y al artista, lo que conecta al espectador con el viaje de la creación.

Muestra el proceso de creación

Mostrar a la gente cómo haces tu obra pone de relieve tu habilidad y tu oficio, lo que al final les dará más confianza para comprar.

La pincelada de Diane Hill aquí es sencillamente impresionante. Comunica lo que hace única a la artista: visión estética combinada con habilidad. Transmite calidad y sienta las bases para que el espectador entienda lo que va a recibir cuando llegue el momento de comprar.

Lleva a tu público detrás de las cámaras

Ofrecer a tu público una mirada entre bastidores a tu viaje alrededor de la creación de tu obra es una forma probada de conectar con tus seguidores a un nivel más personal y cercano. Les da la oportunidad de conocerte mejor, pero también aporta más contexto sobre cómo se hizo la obra, lo que puede mejorar las tasas de conversión.

Este es un buen ejemplo de videodiario. El uso que hace Itchban de Google Maps en el montaje da al espectador una sensación de lugar. La voz en off y las imágenes están montadas en una narración concisa que deja muy clara la cronología de la sesión. En conjunto, es un contenido que engancha de verdad.

Días 9 – 11: la presentación del producto

Muestra la gama de láminas

Antes del lanzamiento de la tienda debes comunicar qué obras estarán disponibles como láminas, porque esto genera expectación y demanda. Da detalles de precio, ediciones, plazos y costes de envío. Si tus productos ya están publicados en tu web con una cuenta atrás para el lanzamiento, tus publicaciones y vídeos deben incluir enlaces claros a ellos.

Este Reel de Instagram de Liv Lee es estupendo por varias razones. En cuanto al montaje, la música y el ritmo de los cortes tras la «revelación» inicial enganchan de verdad. Como espectador, tienes la clara sensación de estar viendo la gama de láminas por primera vez. El texto que lo acompaña aporta valor con los detalles de las láminas y la oferta de envío gratuito.

Muestra la escala de las láminas

Esto ayuda a los clientes potenciales a visualizar los productos como obras de arte tangibles. Dar una mejor sensación de escala ayuda a convertir clientes, porque les informa de cómo quedará la obra en su pared y con su estilo de decoración.

Nos encanta esta serie de publicaciones de Cat Machin sosteniendo los distintos tamaños de láminas que pone a la venta. Cada publicación da una sensación de escala muy clara pero, sobre todo, muestran la cara de Cat y su alegría al enseñar las láminas, lo que crea una gran conexión personal con sus compradores.

Detalles de embalaje y marca

Aquí todo gira en torno a la calidad del producto y el detalle. Una barrera para comprar online suele ser la falta de atención al cliente en comparación con la experiencia en una tienda física. Mostrar tu atención al detalle en este punto es el valor añadido que ayudará a convertir a los clientes indecisos.

Este TikTok de Elif Yilmazturk está muy bien montado, con un fuerte foco en los pequeños detalles y los toques finales del proceso. Por encima de todo, transmite a sus compradores que la artista se preocupa por su pedido, lo que les dará confianza en su compra.

Días 12 – 13: el gran lanzamiento

Correo de lanzamiento a la lista de correo

Similar a tus anuncios en redes sociales pero con llamadas a la acción más directas, este correo debería tener buenas tasas de conversión, ya que la lista está formada por personas que han mostrado interés.

Nos gusta el correo de George Townley porque es visual (en el correo hay 4 imágenes más de las que se muestran). Ha creado urgencia hablando del tiempo de disponibilidad y ha añadido una llamada a la acción extra al comunicar la donación a una organización sin ánimo de lucro. Todo rematado con un gran botón de «comprar».

Déjalo claro en tu web

Deja claro como el agua que tu web tiene una tienda y que la venta ya está en marcha. Esto debe incluir una portada tomada por completo por el lanzamiento, con una llamada a la acción clara para ver la colección.

Esta portada íntegra de la web de Pie Aerts lo deja claro al tráfico orgánico, y los visitantes que han sido dirigidos a la página tienen instrucciones claras de dónde hacer clic para comprar.

Anúncialo en tus redes sociales

Puede parecer obvio pero, una vez lanzada la venta de láminas y comunicado el acceso anticipado a tu lista de correo, asegúrate de dejar clara la venta en todos tus canales de redes sociales.

Esta es una publicación fantástica de Sander Patelski que capta de verdad su estilo visual creativo. También muestra a su público la gama de obras en una sola toma, lo que da sensación de tema. Insinúa las obras individuales que podrían interesarles comprar, a la vez que da los detalles clave en el texto.

Día 14 en adelante: ventas y prueba social

Habla de tus ventas

Cuando tus láminas empiecen a venderse, asegúrate de comunicarlo. Es otra forma de hablar de la tienda de láminas. También demuestra a los espectadores que tu obra tiene demanda.

Aquí tienes dos grandes ejemplos de Sander Patelski. Ha compartido las publicaciones en las que le han etiquetado: una de un cliente muy feliz que recibe la lámina el día de su cumpleaños, lo que comunica que la lámina sería una gran idea de regalo; y otra de las láminas en la pared, que da a los compradores potenciales una buena idea de la escala y de cómo podría quedar en su casa.

Marketing 101: no puedes mejorar sin medir

Como todo en la vida, alcanzar la excelencia en marketing es cuestión de hacer mejoras graduales. Y para ello necesitas medir el éxito en cada punto; de lo contrario, no podrás ver las mejoras ni entender qué te está funcionando y qué no.

Bien, ¿qué métricas deberías seguir y cómo las usas para mejorar? Esto es lo que recomendamos como punto de partida:

Volumen Tasa de conversión Tasa de conversión ideal Alcance Número de visualizaciones en los canales N/D N/D Tráfico Número de visitas a la tienda % de visualizaciones que se convierten en clics 20 % (correo), 5 % (redes sociales), 3 % (búsqueda) Ventas Número de ventas % de visitas que se convierten en ventas 2,5 % Coleccionistas Número de coleccionistas % de compradores que repiten 30 %

Una buena tasa de conversión de ventas es el 2,5 % de tu tráfico. Esto significaría que la interacción en tus canales es genuina, es decir, gente que te sigue o se apunta a tu lista de correo porque le encantan tu contenido y tu obra. Así, por cada 1000 visitas del tipo de seguidores adecuado, que interactúan por las razones correctas, deberías poder conseguir unos 2900 € (2500 £) en ventas. Y, con el tiempo, esto debería traducirse en compras repetidas, si la calidad del producto y la atención al cliente son buenas. (Pista: ¡ahí es donde entramos nosotros!)



Esto demuestra dos cosas. La primera es que tus ventas pueden parecer lentas al principio, según la interacción que ya tengas, pero pronto se multiplican hasta alcanzar la carrera y la libertad creativa que quieres. La segunda es que perseguir seguidores solo por los números no te llevará al resultado que buscas. Necesitas seguidores genuinos a quienes les encante lo que haces, y eso se consigue publicando el tipo de contenido que hemos descrito arriba.

Y eso es todo

Puede parecer mucha información que procesar y sí, te exigirá cierto compromiso. Pero hazlo ahora y encontrarás el éxito en la venta de arte. Lo importante es empezar e ir aprendiendo por el camino qué es lo que mejor te funciona. Ahora, usa esta checklist para poner en marcha estas tareas. ¡Mucha suerte!