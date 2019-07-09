Impresión fotográfica
C-Print

La técnica de impresión definitiva para fotógrafos profesionales. Las impresiones C-Print digitales (o cromogénicas) se basan en el revelado de las partículas de plata del papel fotosensible y son impresiones de archivo que te ayudarán a capturar y preservar la esencia de tu fotografía.

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