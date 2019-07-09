La técnica de impresión definitiva para fotógrafos profesionales. Las impresiones C-Print digitales (o cromogénicas) se basan en el revelado de las partículas de plata del papel fotosensible y son impresiones de archivo que te ayudarán a capturar y preservar la esencia de tu fotografía.
Papel Fuji Crystal Archive con acabado semi-mate. Tiene un revestimiento de textura punteada que otorga al papel un acabado fotográfico natural de colores sutiles. Es una opción muy versátil, funciona muy bien con toda clase de imagen fotográfica. Reproduce el color de forma natural logrando una sensación tridimensional en la impresión. Es nuestro papel más popular.
Máximo tamaño (cm)
127 x 396,24
Gramaje (g)
231
Acabado
Ligeramente lustre / satinado
Tono de papel
Blanco intenso
Textura
Suave
2
C Type Fuji Gloss
Papel de archivo profesional con acabado brillante de la gama Fuji Crystal, que acentúa el color ofreciendo una imagen intensa y radiante. El contraste es mucho mayor y los colores más vivos que en la opción mate de Fuji, pero mantiene la reproducción de las tonalidades con precisión.
La impresión perfecta se consigue mediante maquinaria de última generación y materiales de la más alta categoría, supervisada siempre por maestros impresores. Cuando recibes una impresión profesional, notas la diferencia inmediatamente.
Ejemplo de precios para la impresión C-Print
Imprime cualquier tamaño a medida. Recortamos el papel según tus requisitos específicos. Si tus archivos contienen bordes blancos, los dejamos en la impresión final. Los precios indicados no incluyen el IVA.