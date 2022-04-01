Vendo obra de varios artistas: ¿puedo tener varios certificados?

Sí, puedes. Si vendes obras de varios artistas, puedes configurar varios certificados de edición limitada con el nombre y la marca de cada artista. Para aprender a añadir nombres de artista y marcas, lee este artículo.

Una vez configurados el nombre del artista y la marca, asigna esos datos a los archivos que quieras vender como edición limitada. Así se hace:

Ve a las imágenes en «My Files» (mis archivos) o en el «Project» (proyecto) donde las tengas guardadas y selecciona una o varias imágenes: Haz clic en «Edit» (editar) Elige el nombre de artista y el logo correctos en la ventana emergente Haz clic en «Done» (hecho) cuando hayas seleccionado los datos

El nombre del artista seleccionado se asignará como creador de la imagen y el certificado saldrá con su nombre y los datos de su marca.