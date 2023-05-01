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Vendre des tirages d'art en ligne
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Ta marque d’artiste et le prix de tes tirages
Niveau 1 : le marketing du lancement de ta boutique de tirages
Niveau 3 : créer l’urgence d’achat avec une vente à durée limitée
Niveau 2 : guide 101 du marketing de ta boutique de tirages
Mon client peut-il voir une facture avec les coûts d’impression ?
Mes clients devront-ils payer des frais à la douane ?
Pourquoi Shopify est la meilleure plateforme pour vendre de l’art
Pourquoi la largeur change-t-elle quand je modifie la hauteur ?
Pourquoi importer les fichiers de mes œuvres dans creativehub ?
Qui reçoit les notifications et le suivi : mon client ou moi ?
Où voir la liste des produits créés dans mon compte creativehub ?
Un produit importé sur mon site est-il publié automatiquement ?
Quels sites web connecter à creativehub pour vendre mon art ?
Quels tirages et cadres puis-je vendre en dropshipping ?
Quelles images produit sont importées, et puis-je les changer ?
Combien coûtent un certificat et une signature numérique ?
Qu’est-ce qu’un encart personnalisé ?
Quelles informations mettre sur mon encart personnalisé ?
Quels formats de fichiers importer dans creativehub ?
Quelle résolution (PPI) pour mes fichiers de produits ?
Que signifie le statut de traitement d’une commande ?
À quoi ressemble l’emballage des commandes dropshipping ?
Quel branding puis-je ajouter à mes commandes dropshipping ?
Quelles informations produit sont importées dans ma boutique ?
Quels sont les frais de traitement dropshipping de creativehub ?
Que sont les codes SKU creativehub et comment fonctionnent-ils ?
Pourquoi vérifier ma carte bancaire pour le dropshipping ?
Pourquoi la TVA s’affiche-t-elle pour chaque variante ?
Quels coûts sont inclus dans le montant « Your cost » ?
Ma commande apparaît comme « suspended » dans creativehub
Pourquoi mes SKU importés sont devenus des SKU Squarespace ?
Vérifier que le SKU creativehub correspond à celui de ma boutique
Configurer des produits avec une signature imprimée sur le tirage
Shopify n’importe pas mes profils de livraison creativehub
Le paiement de mes commandes dropshipping a échoué
Rafraîchir la connexion entre ma boutique et creativehub
Pourquoi mes produits ne s’importent-ils pas dans WooCommerce ?
Pourquoi mes produits ne s’importent-ils pas dans Squarespace ?
Quel est le prix des cadres standard pour le dropshipping ?
Quels formats de cadres standard pour le dropshipping ?
Quel papier pour les encarts personnalisés et les certificats ?
Pas reçu le suivi de la commande de mon client ?
J’ai vendu un tirage, mais la commande n’apparaît pas
Quel est le format maximal d’un tirage en dropshipping ?
Noms de fichiers : identiques sur mon site et creativehub ?
Quelles couleurs de passe-partout pour les cadres dropshipping ?
Commander manuellement des produits dropshipping dans creativehub
Comment lier les variantes de mes tirages en édition limitée ?
Comment ajouter des cadres à mes produits tirages d’art ?
Puis-je renommer mes fichiers dans creativehub ?
Comment vendre de l’art en ligne avec Wix ?
Où trouver les numéros de suivi de mes commandes dropshipping ?
Puis-je exclure des pays du traitement de mes ventes d’art ?
Comment concevoir et préparer ton encart personnalisé ?
Connecter creativehub à mon site avec l’API de dropshipping
Comment vendre de l’art en ligne avec WooCommerce ?
Comment vendre de l’art en ligne avec TikTok ?
Qu’est-ce qu’une variante de produit et comment la créer ?
Combien de modèles de certificats d’authenticité existe-t-il ?
Quand mes ventes de tirages apparaissent-elles dans creativehub ?
Livraison dropshipping : facturée par commande ou par article ?
Comment creativehub suit-il mes éditions limitées ?
Comment fonctionnent les formats de tirage dans creativehub ?
Comment configurer les frais de livraison sur mon site ?
Qu’est-ce que le DDP et comment prépayer les taxes clients ?
Comment vendre de l’art en ligne avec Etsy ?
Comment vérifier que mon site est connecté au dropshipping ?
Comment ajouter des bordures à mes tirages dans creativehub ?
Comment vendre de l’art en ligne avec Squarespace ?
Pourquoi mon produit affiche des unités métriques et impériales ?
Comment sont emballées mes commandes dropshipping ?
Ma commande est suspendue pour cause de « no matching SKUs »
Comment vendre une même œuvre en plusieurs formats ?
Pourquoi mes produits Etsy affichent-ils un stock de 999 ?
Ma commande dropshipping n’est pas livrée : est-elle perdue ?
Où voir la liste de mes commandes dropshipping dans creativehub ?
Dropshipping de tirages d’art avec Wix et creativehub
Réimporter un produit écrase-t-il mes modifications sur le site ?
Formats standard ou formats personnalisés pour mes tirages ?
Dois-je réimporter mes produits après avoir ajouté un encart ?
Dois-je marquer ma commande comme traitée dans ma boutique ?
Produits creativehub et emplacements de traitement Shopify
Dois-je importer un fichier différent pour chaque variante ?
Déconnecter l’app dropshipping supprime-t-il mes produits ?
Quels sont les délais de livraison des commandes dropshipping ?
Puis-je changer le fichier d’un produit déjà importé ?
Impossible d’importer mes produits creativehub dans ma boutique
Je ne trouve pas mes produits importés dans ma boutique Etsy
Impossible de connecter ma boutique WooCommerce à creativehub ?
Puis-je joindre un certificat d’authenticité à mes commandes ?
Puis-je vendre une édition limitée en dehors de mon site ?
Puis-je définir formats et prix pour plusieurs images à la fois ?
Puis-je passer une commande test dropshipping sur creativehub ?
Puis-je laisser mes clients choisir le papier de leur tirage ?
Comment ajouter un encart personnalisé à tes tirages d’art ?
Puis-je avoir plusieurs certificats d’authenticité ?
Puis-je faire imprimer une signature et un numéro d’édition ?
Un papier différent pour chaque variante d’un produit ?
Puis-je modifier l’adresse de livraison de mon client ?
Puis-je annuler une commande dropshipping ?
Puis-je ajouter mon branding au certificat d’authenticité ?
Quels transporteurs livrent les commandes dropshipping ?
Ma commande dropshipping a le statut « card required »
Où ajouter mon branding sur mes commandes dropshipping ?
Comment choisir les formats de tes tirages d’art en ligne
Où trouver la facture de mes commandes dropshipping ?
Guide 101 : checklist marketing pour ta boutique de tirages
Comment fixer le prix de ses tirages d'art en ligne
Les meilleurs templates de site pour une galerie d'art en ligne
Les meilleurs templates de site pour vendre son art en ligne
Comment vendre mon art en ligne avec theprintspace
Mode d’emploi de notre application Shopify pour la vente d’art en ligne
7 étapes simples pour commencer à vendre mon art en ligne
Comment configurer mon compte pour vendre mon art en ligne ?
Comment connecter mon compte avec l’application Shopify ?
Comment appliquer des paramètres de vente aux fichiers que je veux vendre ?
Comment importer mes tirages d’art dans ma boutique en ligne Shopify ?
Puis-je changer les paramètres de vente que j’ai appliqués ?
Puis-je personnaliser mes produits dans ma boutique en ligne ?
Où mes commandes de tirages d’art sont-elles réalisées ?
À quoi ressemble l’emballage d’expédition ?
Comment fonctionnent les paiements pour mes ventes de tirages d’art ?
Quels sont les frais d’expédition pour les ventes de tirages d’art gérées par theprintspace ?
Comment se déroule la production des commandes pour mes ventes de tirages d’art ?
Où puis-je consulter mes ventes de tirages d’art ?
Dans quelle devise se font mes ventes de tirages d’art traitées par le service de gestion des commandes ?
Quel est l’intérêt de vendre mes tirages en édition limitée ?
Comment attribuer un certificat d’édition limitée à un fichier ?
À quoi ressemble le certificat d’édition limitée que reçoit l’acheteur ?
Que se passe-t-il quand mon tirage en édition limitée est épuisé ?