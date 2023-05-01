Que signifie le statut de traitement d’une commande ?

Le statut de traitement d’une commande t’indique à quelle étape elle se trouve : en production, expédiée ou, peut-être, en erreur.

Tu peux vérifier le statut de traitement de ta commande sur la page « Store fulfilment » de ton compte creativehub. Pour savoir comment consulter tes commandes dropshipping dans creativehub, lis cet article.

Voici la définition de chaque statut :