Que signifie le statut de traitement d’une commande ?

Le statut de traitement d’une commande t’indique à quelle étape elle se trouve : en production, expédiée ou, peut-être, en erreur.
Tu peux vérifier le statut de traitement de ta commande sur la page « Store fulfilment » de ton compte creativehub. Pour savoir comment consulter tes commandes dropshipping dans creativehub, lis cet article.
Voici la définition de chaque statut :
- New order (nouvelle commande) : commande reçue et envoyée en production
- In Production (en production) : traitement de la commande en cours
- Dispatched (expédiée) : commande expédiée au client
- Card required (carte requise) : aucune carte de paiement n’est enregistrée sur ton compte creativehub. Tu dois ajouter une carte pour que nous puissions débiter les frais de traitement et traiter ta commande.
- Payment failed (échec du paiement) : la commande ne peut pas être traitée, car le paiement des frais de traitement (débités sur ton compte) a échoué. Tu dois régler ce problème avec ta banque pour que nous puissions relancer le paiement et traiter ta commande.
- Suspended order (commande suspendue) : la commande ne peut pas être traitée pour l’une des trois raisons suivantes :
- L’adresse de livraison est absente des détails de la commande
- Le code SKU du produit sur ton site est différent du code généré dans creativehub
- L’option « Print » commandée sur ton site n’existe pas dans creativehub.