Quelles informations produit sont importées dans ma boutique ?

Lorsque tu importes des produits tirages d’art dans ta boutique, une fenêtre te demande quelles informations produit nous devons importer avec ton produit et ses variantes.

Voici les 4 options d’import :

Product variants – le type de papier, le format et les paramètres d’édition appliqués au produit ou à la variante dans les paramètres de vente. Cette option ne peut pas être décochée.

– le type de papier, le format et les paramètres d’édition appliqués au produit ou à la variante dans les paramètres de vente. Cette option ne peut pas être décochée. Variant prices – le prix appliqué aux variantes du produit dans les paramètres de vente. Si cette case est cochée, nous importons le prix enregistré dans creativehub. Si elle est décochée, nous n’importons pas le prix. Toutefois, s’il s’agit du premier import de ce produit ou de cette variante, nous importons le prix.

– le prix appliqué aux variantes du produit dans les paramètres de vente. Si cette case est cochée, nous importons le prix enregistré dans creativehub. Si elle est décochée, nous n’importons pas le prix. Toutefois, s’il s’agit du premier import de ce produit ou de cette variante, nous importons le prix. Add to shipping profile (Shopify/WooCommerce uniquement) – le produit sera rattaché à ton profil de livraison. En savoir plus ici

– le produit sera rattaché à ton profil de livraison. En savoir plus ici Product images – l’image principale (celle qui est imprimée) et les images de mise en situation (aperçu sur un mur d’intérieur). Si cette option est décochée lors du premier import, seule l’image principale du produit est importée dans la boutique.

À chaque nouvel import, toutes les cases sont cochées par défaut. Tu peux décocher les informations que tu ne veux pas voir écrasées sur ton site.

Nous te laissons décocher ces options d’import pour que tu puisses importer des mises à jour de variantes (format, papier, éditions) sans écraser les informations produit de ta boutique. En savoir plus sur l’import de produits creativehub dans ta boutique.