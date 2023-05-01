Comment fixer le prix de ses tirages d'art en ligne

Prix de vente recommandés

Nous avons établi pour toi une grille de prix minimums recommandés pour tes tirages, avec des marges allant de 40 % à 80 %. Ces prix s'appuient sur une étude approfondie du marché du tirage d'art, combinée à notre expérience du dropshipping de tirages fine art pour des milliers d'artistes qui ont gagné leur indépendance grâce à la vente de tirages d'art en ligne.

Ces prix recommandés correspondent aux tarifs du marché pour des œuvres originales de qualité, imprimées selon un standard fine art professionnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils tiennent aussi compte de la perception de ta marque. Autrement dit, il s'agit de pratiquer des prix qui reflètent une marque artistique de qualité : si tu vends trop bas, la perception de ta qualité baisse aussi. Nous avons écrit un article complet sur l'impact de la marque sur les prix, à lire ici.

Pour bâtir une activité de vente d'art durable, il faut vendre un produit premium, et cela inclut une livraison de qualité. C'est pourquoi nous pensons qu'il est aussi important de facturer les frais de port, en les associant à une promesse de valeur du type « Livraison express DHL, rapide et sécurisée ». Avec tout cela en tête, jette un œil aux prix ci-dessous :

Prix des tirages en GBP (£)

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Prix des tirages en EUR (€)

Voir les prix recommandés en EUR

Une fois tes prix fixés, l'étape suivante est de promouvoir le lancement de ta boutique. C'est l'occasion de communiquer sur la qualité de ton travail, ton savoir-faire, ta créativité, ton parcours d'artiste, le processus de production, la qualité de l'impression et des matériaux, le branding personnalisé, les éditions limitées, sans oublier le fait que notre service est neutre en carbone de bout en bout, et donc tes ventes aussi ! Tous ces éléments justifient et portent tes prix : mets-les en avant dans ta communication. Utilise notre guide ci-dessous pour lancer ta boutique.