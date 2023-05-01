Puis-je vendre une édition limitée en dehors de mon site ?

Si un tirage en édition limitée est vendu en dehors de ton site, par exemple lors d’une vente privée ou en personne, ton compte creativehub ne reçoit pas cette commande, et la quantité du produit dans creativehub n’est donc pas mise à jour comme vendue.

Cela crée un écart entre la quantité du produit sur ton site et celle dans creativehub. Il est important que ces deux chiffres soient synchronisés pour que creativehub puisse suivre précisément les ventes de tes éditions limitées. Pour en savoir plus sur le suivi des éditions limitées, lis cet article.

Tu devras t’assurer que la quantité du produit sur ton site est synchronisée avec la quantité de l’édition limitée dans creativehub, afin que nous puissions traiter le bon nombre de commandes. Pour cela, modifie manuellement la quantité dans creativehub, puis réimporte le produit vers ton site. Lis cet article pour mieux comprendre ce processus.

