Qui reçoit les notifications et le suivi : mon client ou moi ?

Le vendeur

Quand nous marquons une commande comme expédiée, le statut de la commande dans la page de traitement est mis à jour dans ton compte creativehub. Si tu utilises Shopify, nous mettons automatiquement à jour le statut de la commande dans Shopify en « traitée » (fulfilled). Tu reçois aussi un e-mail t’informant que la commande a été expédiée. Il ressemble à ceci :

Le client du vendeur

Ton client reçoit un e-mail de notre logiciel d’expédition, ShippyPro. Il n’est pas marqué theprintspace, mais « Art Prints ». Cet e-mail lui communique le numéro de suivi de l’envoi. Voici à quoi il ressemble :