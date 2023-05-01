Pourquoi Shopify est la meilleure plateforme pour vendre de l’art

Parmi les 6 plateformes de sites web avec lesquelles creativehub s’intègre pour le traitement des ventes d’art, Shopify offre les meilleures solutions e-commerce aux vendeurs, que ce soit pour convertir ou pour faciliter les ventes.

Les fonctionnalités de Shopify

Voici quelques-unes des fonctionnalités et des avantages qui font de Shopify la meilleure plateforme e-commerce :

Le processus de paiement est plus fluide et largement reconnu, ce qui entraîne des taux de conversion plus élevés. Grâce au système de paiement de Shopify, « Shopify Pay », un client qui a déjà payé sur n’importe quelle autre boutique Shopify voit ses informations enregistrées pour un paiement en un clic, ce qui améliore encore la conversion. Le système de paiement propose des e-mails automatiques de panier abandonné. Le panier est sauvegardé et le client peut finaliser son achat plus tard en un clic. C’est la seule intégration qui nous permet d’envoyer automatiquement les numéros de suivi vers ta commande et de la marquer comme « traitée », ce qui te fait encore moins de travail pour gérer tes commandes. Tu peux collecter des adresses e-mail à des fins marketing, avec une politique RGPD intégrée. Des fiches « clients » sont créées, ce qui permet de suivre les achats répétés et le comportement d’achat. Shopify propose nativement plusieurs canaux de vente, comme les réseaux sociaux. Tu peux attribuer des produits à des canaux. Les options de livraison sont beaucoup plus simples à gérer : tu peux définir des frais de livraison selon la destination, des frais différents selon les produits, et utiliser les profils de livraison de creativehub. Les intégrations avec d’autres plateformes sont bien meilleures, par exemple avec Instagram ou les boutiques TikTok, et la vente sociale sans friction est vraiment importante pour l’avenir. 6 000 applications dans l’App Store. Beaucoup d’entre elles aident à la vente additionnelle et au remarketing. Il existe d’excellentes applications de gestion des stocks qui permettent aux éditions liées importées depuis creativehub de puiser dans le même stock dans ta boutique Shopify. Shopify Markets permet la géolocalisation des clients, c’est-à-dire la possibilité d’adapter la devise et la langue. Les prix peuvent être fixés pour chaque devise, afin que les taux de change n’affectent pas le prix affiché. Cette fonctionnalité te permet aussi de choisir depuis quels pays les clients peuvent acheter, et ce, produit par produit. Les statistiques intégrées de Shopify offrent des analyses approfondies du comportement des clients et des tendances produits, utiles pour orienter tes futures ventes de tirages et ton marketing. C’est la plateforme la plus simple à utiliser en termes de fonctionnalités de site web et de boutique, aussi bien pour le vendeur que pour le client. La mise en ligne des produits est gratuite, sans frais cachés. Tu paies l’abonnement et les frais de transaction sur les paiements par carte.

Chiffres clés

Shopify est la plateforme leader et la mieux financée, ce qui signifie plus de ressources pour améliorer ses fonctionnalités. Voici quelques chiffres clés sur Shopify :

Un excellent service client, très réactif

80 % de nos meilleurs vendeurs utilisent Shopify

Certaines des plus grandes marques mondiales utilisent Shopify

Deuxième plus grande plateforme après Amazon

14 millions de dollars de transactions chaque heure

4 millions de marchands Shopify

Un nouveau vendeur Shopify réalise sa première vente toutes les 14 secondes

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