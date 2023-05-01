Commander manuellement des produits dropshipping dans creativehub

Présentation
Notre service de dropshipping permet le traitement automatique des ventes de tirages réalisées sur ta boutique en ligne grâce à nos intégrations prêtes à l’emploi. Mais tu peux aussi commander des produits dropshipping et les faire livrer à l’adresse de ton choix directement depuis creativehub.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une boutique en ligne connectée à creativehub pour utiliser cette fonctionnalité. Tout le monde peut donc commander des tirages d’art livrés directement à ses clients, avec nos options de cadres standard, les certificats d’édition limitée, les signatures et numéros d’édition sur les tirages, les encarts personnalisés et l’emballage à ton image.
Pour passer une commande dropshipping manuelle, tu dois d’abord configurer tes produits tirages. Pour cela, suis ce guide pas à pas.
Comment commander
Important : si tu passes une commande manuelle pour un produit en édition limitée que tu vends aussi via une boutique en ligne, tu devras mettre à jour la quantité en stock dans ta boutique pour tenir compte de cette vente manuelle.
Étape 1
- Clique sur le nom de ton compte pour accéder aux options du compte
- Va dans « Art store settings » depuis le menu déroulant
- Clique sur « Product list » dans le menu de gauche
Étape 2
- Sélectionne le produit dont tu veux commander une variante
- Clique sur « Order details » dans la fenêtre qui s’affiche en bas à droite
Étape 3
- Ajoute la variante que tu souhaites commander à l’aide du sélecteur +/-
- Clique sur « Order » quand tu es prêt à passer au paiement
Étape 4
- Renseigne les coordonnées de ton client.
- Le coût total correspond au prix du produit plus la livraison et la TVA (le cas échéant). Pour en savoir plus, lis cet article
- Pour finaliser la commande, clique sur « Order »
Étape 5
Les commandes dropshipping manuelles sont payées immédiatement et passent aussitôt en production. Elles apparaissent dans ta liste de commandes avec la mention « n/a » dans la colonne « store order number », ce qui te permet de les distinguer des commandes passées dans ta boutique :