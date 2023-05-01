Commander manuellement des produits dropshipping dans creativehub

Présentation

Notre service de dropshipping permet le traitement automatique des ventes de tirages réalisées sur ta boutique en ligne grâce à nos intégrations prêtes à l’emploi. Mais tu peux aussi commander des produits dropshipping et les faire livrer à l’adresse de ton choix directement depuis creativehub.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une boutique en ligne connectée à creativehub pour utiliser cette fonctionnalité. Tout le monde peut donc commander des tirages d’art livrés directement à ses clients, avec nos options de cadres standard, les certificats d’édition limitée, les signatures et numéros d’édition sur les tirages, les encarts personnalisés et l’emballage à ton image.

Pour passer une commande dropshipping manuelle, tu dois d’abord configurer tes produits tirages. Pour cela, suis ce guide pas à pas.

Comment commander

Important : si tu passes une commande manuelle pour un produit en édition limitée que tu vends aussi via une boutique en ligne, tu devras mettre à jour la quantité en stock dans ta boutique pour tenir compte de cette vente manuelle.

Étape 1

Clique sur le nom de ton compte pour accéder aux options du compte Va dans « Art store settings » depuis le menu déroulant Clique sur « Product list » dans le menu de gauche

Étape 2

Sélectionne le produit dont tu veux commander une variante Clique sur « Order details » dans la fenêtre qui s’affiche en bas à droite

Étape 3

Ajoute la variante que tu souhaites commander à l’aide du sélecteur +/- Clique sur « Order » quand tu es prêt à passer au paiement

Étape 4

Renseigne les coordonnées de ton client. Le coût total correspond au prix du produit plus la livraison et la TVA (le cas échéant). Pour en savoir plus, lis cet article Pour finaliser la commande, clique sur « Order »

Étape 5

Les commandes dropshipping manuelles sont payées immédiatement et passent aussitôt en production. Elles apparaissent dans ta liste de commandes avec la mention « n/a » dans la colonne « store order number », ce qui te permet de les distinguer des commandes passées dans ta boutique :