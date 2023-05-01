Pourquoi mes produits Etsy affichent-ils un stock de 999 ?

Etsy impose une « quantité en stock » sur tous les produits en raison de sa structure tarifaire. C’est pourquoi nous importons les produits que tu as configurés en édition ouverte avec une quantité prédéfinie de 999 (la quantité maximale autorisée par Etsy pour un produit). Si tu as 3 variantes d’un produit, la quantité de 999 est répartie à parts égales entre elles. Chaque variante aura donc un stock de 333.

Les produits configurés en édition limitée sont importés avec la quantité que tu leur as attribuée dans creativehub. Note toutefois qu’Etsy limite la quantité à 999 par produit.

L’exemple ci-dessous montre des produits dans Etsy avec un stock d’édition limitée de 100 et un stock d’édition ouverte de 999. Tu peux en savoir plus sur les frais d’Etsy ici.