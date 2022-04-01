Comment ajouter un encart personnalisé à tes tirages d’art ?

Les encarts personnalisés en bref

Tu peux inclure un encart personnalisé, une lettre à l’acheteur ou un mot de remerciement dans les commandes dropshipping de tes clients. Pour cela, tu importes un fichier PDF au format A4 de ta propre création, et nous l’imprimons avec ta commande.

Tu peux attribuer 1 encart/lettre par variante de tirage. Si un client commande plusieurs tirages avec la même lettre, nous n’inclurons qu’un seul exemplaire dans le colis.

Ce service est facturé environ 2,50 € par encart unique envoyé.

Voici comment ajouter tes encarts personnalisés dans ton compte creativehub :

Étape 1 : importe ton fichier PDF

Clique sur ton icône de profil en haut à droite pour accéder au menu principal des paramètres Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant Sélectionne « Brand settings » dans le menu de gauche

Fais défiler jusqu’en bas de la page pour accéder à la section « Letter to buyer »

Clique sur « Upload » pour ajouter ton encart. (Remarque : nous acceptons uniquement les fichiers PDF) Tu peux importer plusieurs designs et définir une lettre à l’acheteur par défaut

Étape 2 : attribue l’encart personnalisé à tes fichiers d’impression

Va sur ta page « Files » Sélectionne les fichiers que tu souhaites vendre en tirages d’art sur ton site, en cochant la case en haut à gauche de chaque aperçu. Clique ensuite sur « Sell as print » dans les options de droite

Si tu n’as pas encore mis à jour les paramètres de vente de tes produits, tu peux le faire maintenant grâce à cet article d’aide. Une fois les paramètres de vente mis à jour, sélectionne la lettre que tu souhaites inclure dans ta commande. Dans la section « Letter to buyer » en haut à droite de la page, sélectionne le fichier PDF dans le menu déroulant. Si tu as défini un PDF par défaut (étape 1) dans « Brand settings », cet encart sera présélectionné dans la section Inserts.

Tu peux maintenant vendre tes tirages avec la lettre personnalisée à l’acheteur. Pour changer ou retirer l’encart, retourne dans le menu déroulant de l’étape précédente et fais tes modifications.

Autres options de branding

Tu veux ajouter ton branding sur l’emballage de tes commandes dropshipping ? Pas de problème ! Suis ce guide rapide pour configurer le branding de l’emballage.