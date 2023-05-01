Pourquoi importer les fichiers de mes œuvres dans creativehub ?

Tu dois importer les fichiers de tes œuvres dans creativehub, et pas seulement sur ton site web, car c’est à partir de ce fichier d’impression que nous imprimons et traitons ta commande. Si le fichier n’est pas dans ton compte creativehub, nous ne pouvons pas imprimer la commande.

C’est pourquoi tu dois importer dans creativehub des fichiers en haute résolution, idéalement à 300 PPI et dimensionnés pour le plus grand format d’impression dont tu as besoin.

Une fois que tu appliques les paramètres de vente à tes fichiers, notre système génère un code SKU unique pour chaque produit ou variante créé. En savoir plus sur le fonctionnement des codes SKU.