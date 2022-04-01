Qu’est-ce qu’une variante de produit et comment la créer ?

Les variantes d’un produit sont les différentes options de format d’un produit tirage. Pour créer une variante, tu dois d’abord créer un produit : sélectionne une image dans ton compte creativehub et clique sur « Sell as print ».

Tu arrives alors sur l’écran de création des produits tirages, prêts à être mis en vente dans ta boutique.

Tu ajoutes des formats en cliquant sur « Add print ». Tu peux alors choisir le format du tirage à vendre, ajouter ou non une bordure, le définir en édition limitée, puis sélectionner les options d’encadrement.

Chaque format sélectionné est une variante. Tu peux ensuite aller dans ta liste de produits, sous « Art store settings », pour importer un produit et ses variantes dans ton site ou ta boutique en ligne.