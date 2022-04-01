Combien de modèles de certificats d’authenticité existe-t-il ?

Nous proposons 6 modèles de certificats d’authenticité, à choisir dans ton compte creativehub. L’un d’eux est gratuit, les cinq autres coûtent environ 2,50 € (2,75 $) par certificat imprimé. Ce montant est ajouté aux frais de traitement de ta commande.

Chaque certificat est complété avec les éléments de ton branding (logo et signature numérique) ainsi que les informations de l’édition (édition ouverte ou édition suivie). Lis cet article pour créer un certificat personnalisé à envoyer avec tes commandes.

Les 6 modèles de certificats

Classic (gratuit)

Modern (environ 2,50 € l’unité) :

Clean (environ 2,50 € l’unité) :

Minimalist (environ 2,50 € l’unité) :

Traditional (environ 2,50 € l’unité) :

Typewriter (environ 2,50 € l’unité) :