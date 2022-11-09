Comment se déroule la production des commandes pour mes ventes de tirages d’art ?

Comprendre les mécanismes du paiement et du traitement des commandes pour les ventes de tirages d’art gérées par creativehub.

Pour commencer

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte creativehub ou inscrivez-vous en cliquant ci-dessous.

Quand vous vendez un tirage d’art par l’intermédiaire de creativehub, il faut clairement faire la distinction entre les paiements que vous recevez de vos clients et les paiements que vous versez à creativehub pour la production du tirage.

Deux transactions différentes ont donc lieu au cours d’une commande :

Transaction 1 : Client et vendeur

La première transaction concerne exclusivement le vendeur (c’est-à-dire vous) et l’acheteur, et elle a lieu dans votre boutique e-commerce.

Le client paie au vendeur le prix de vente du produit, ainsi que les frais d’expédition que le vendeur a définis dans sa boutique.

Ce montant est crédité sur le compte de la boutique e-commerce du vendeur, pour ensuite être reversé sur le compte en banque choisi au préalable par le vendeur (quand il a défini les paramètres de sa boutique).

Creativehub ne joue aucun rôle dans cette partie du processus.

Transaction 2 : Vendeur et creativehub

Quand un produit creativehub est vendu dans votre boutique en ligne, creativehub le détecte automatiquement grâce au code SKU propre à ce produit.

La commande est ensuite importée dans le système de gestion de production de creativehub pour être gérée par notre labo photo professionnel.

Quand votre commande est transmise à notre système de production, nous vous débitons le montant des coûts de production.

Les coûts de production correspondent au d’expédition prix, auquel s’ajoute le prix du tirage. Vous pouvez voir le prix du tirage quand vous personnalisez vos paramètres de ventes d’art dans creativehub. Le prix de revient total est différent de votre prix de vente dans votre boutique, qui sera plus élevé puisqu’il inclut également votre marge de profit sur la vente.

Nous importons l’ensemble des commandes de la journée après minuit. Ainsi, si vous effectuez une vente le 14 juin, la commande sera reçue par notre système de production après 00 h 00 le 15 juin.

Si vous faites 50 ventes le 14 juin, le même mécanisme s’appliquera. Cela nous permet de regrouper toutes les ventes d’une date donnée sur la même facture, et de ne pas vous débiter plus d’une fois par jour.

Si vous n’avez pas enregistré de carte de paiement pour régler les coûts de production, vous recevrez un e-mail pour vous demander de le faire.

Cliquez ici pour apprendre comment ajouter une carte de paiement dans creativehub.

Traitement de la commande

Dès que nous aurons reçu le paiement des frais de fabrication, votre commande sera enregistrée par notre système de gestion de production. Nous visons toujours à imprimer et expédier les commandes dans les 2-5 jours ouvrables.

Une fois que la commande aura quitté notre atelier, vous recevrez une autre notification par e-mail avec les informations de suivi. Cela vous permettra d’indiquer sur votre compte Shopify que la commande est terminée, et de prévenir votre client qu’elle a été expédiée.