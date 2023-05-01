Où voir la liste des produits créés dans mon compte creativehub ?

Tu peux consulter tous tes produits d’impression dans la « Product List » (liste des produits) de ton compte creativehub. Attention : si tu n’as pas attribué de formats et de prix à un fichier, les produits correspondants n’apparaîtront pas dans cette liste.

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