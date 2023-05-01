Commande
Accueil/Vendre des tirages d'art en ligne/Où voir la liste des produits créés dans mon compte creativehub ?

Où voir la liste des produits créés dans mon compte creativehub ?

Tu peux consulter tous tes produits d’impression dans la « Product List » (liste des produits) de ton compte creativehub. Attention : si tu n’as pas attribué de formats et de prix à un fichier, les produits correspondants n’apparaîtront pas dans cette liste.

  1. Clique sur l’icône de profil en haut à droite
  2. Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant
  3. Choisis « Product List » dans le menu de gauche
  4. Tous tes produits sont listés. Tu peux les importer dans ton site web depuis cette page
Mis à jour le octobre 2026

Cet article t'a-t-il aidé ?

Oui, merci !Pas vraiment

Articles liés