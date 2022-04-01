Quels tirages et cadres puis-je vendre en dropshipping ?

Tu peux vendre en dropshipping, dans le monde entier, des impressions giclée et des tirages photo de qualité fine art, dignes d’une galerie, ainsi que des cadres standard.

Les impressions giclée et les tirages photo sont utilisés par les artistes professionnels pour leur finesse de détail, leurs papiers épais, leurs couleurs éclatantes et la fidélité de leur reproduction des couleurs. Pour en savoir plus sur nos papiers giclée et photo, clique ici.

Tu peux aussi vendre tes tirages avec des cadres standard. Ils sont fabriqués en bois massif avec un verre, et existent en trois couleurs : noir, blanc et chêne. Tu peux en savoir plus sur ces options de cadres ici.

Tous les emballages sont neutres (sans marque) ou portent ta marque si tu as choisi cette option. Tu peux envoyer des certificats d’édition limitée ou ouverte dans différents styles, du classique au contemporain. Enfin, tu peux ajouter un encart à tes commandes pour présenter l’artiste, la galerie ou l’organisation artistique ou créative, ou le projet dont l’œuvre est issue.

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