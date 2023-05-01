Où voir la liste de mes commandes dropshipping dans creativehub ?

Tes commandes dropshipping apparaissent dans ton compte creativehub une fois transmises au système de production de theprintspace. Cela signifie que les commandes d’une journée donnée ne sont visibles dans creativehub que le lendemain, au moment où elles sont envoyées en production.

Voici comment consulter les commandes de tes clients et leur statut dans creativehub :

Clique sur ton nom ou ton icône de profil en haut à droite de ton compte creativehub Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant Sélectionne « Store fulfilment » dans le menu de gauche Tu peux consulter ici tes commandes selon différents filtres. Utilise la plage de dates pour afficher les commandes d’un mois ou d’une semaine donnés, ou recherche par statut de commande. Clique sur « Update » pour afficher tes commandes récentes

Statut de traitement des commandes

Ta commande dropshipping passe par plusieurs étapes au cours du traitement. Tu trouveras les dernières informations sur ta commande dans la section « order status » de la page « Store fulfilment ».

Voici les statuts de commande que tu peux voir dans ton compte creativehub :

New order : nous avons reçu ta commande et l’avons transmise à notre système de production

: nous avons reçu ta commande et l’avons transmise à notre système de production In Production : ta commande est en cours d’impression et d’emballage pour l’expédition

: ta commande est en cours d’impression et d’emballage pour l’expédition Dispatched : nous avons traité ta commande et l’avons expédiée à ton client

: nous avons traité ta commande et l’avons expédiée à ton client Card required : tes informations de paiement sont manquantes dans ton compte creativehub. Nous ne pouvons pas traiter ta commande tant qu’un moyen de paiement n’est pas ajouté à ton compte creativehub. Voici comment ajouter une carte pour que nous puissions relancer le paiement.

: tes informations de paiement sont manquantes dans ton compte creativehub. Nous ne pouvons pas traiter ta commande tant qu’un moyen de paiement n’est pas ajouté à ton compte creativehub. Voici comment ajouter une carte pour que nous puissions relancer le paiement. Payment failed : nous ne pouvons pas traiter ta commande car le paiement des frais de production depuis ton compte a échoué. En général, il faut appeler ta banque pour autoriser ces paiements. Une fois fait, nous pouvons relancer le paiement une fois par jour.

: nous ne pouvons pas traiter ta commande car le paiement des frais de production depuis ton compte a échoué. En général, il faut appeler ta banque pour autoriser ces paiements. Une fois fait, nous pouvons relancer le paiement une fois par jour. Suspended order : nous ne pouvons pas traiter ta commande. Cela peut venir de l’une des trois raisons suivantes :

L’adresse de livraison est manquante dans les détails de la commande Le code SKU du produit sur ton site est différent de celui généré dans ton compte creativehub L’option d’impression n’existe pas dans ton compte creativehub.

: nous ne pouvons pas traiter ta commande. Cela peut venir de l’une des trois raisons suivantes :

Tu peux en savoir plus sur les statuts de commande ici.