Livraison dropshipping : facturée par commande ou par article ?

Comment nous te facturons

Les frais de livraison que nous te facturons lors du traitement des commandes s’appliquent comme suit :

Les frais de livraison des tirages sont facturés par commande, pas par tirage

Les frais de livraison des tirages encadrés sont facturés par cadre, pas par commande

Lorsqu’une commande combine tirages seuls et tirages encadrés, c’est la logique de livraison des cadres qui s’applique

Tu peux consulter ici nos tarifs de livraison.

Exemples

Avec ces règles en tête, voici quelques exemples :