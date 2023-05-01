Livraison dropshipping : facturée par commande ou par article ?

Comment nous te facturons
Les frais de livraison que nous te facturons lors du traitement des commandes s’appliquent comme suit :
- Les frais de livraison des tirages sont facturés par commande, pas par tirage
- Les frais de livraison des tirages encadrés sont facturés par cadre, pas par commande
- Lorsqu’une commande combine tirages seuls et tirages encadrés, c’est la logique de livraison des cadres qui s’applique
Tu peux consulter ici nos tarifs de livraison.
Exemples
Avec ces règles en tête, voici quelques exemples :
- Si ton client passe une seule commande de 5 tirages, nous te facturons un seul tarif de livraison « tirages seuls »
- Si ton client passe une seule commande de 2 cadres, nous te facturons la somme des frais de livraison de chaque cadre
- Si ton client passe une seule commande de 1 cadre et 2 tirages, nous te facturons un seul tarif de livraison « cadre »
- Si ton client passe une seule commande de 2 cadres et 2 tirages, nous te facturons la somme des frais de livraison de chaque cadre