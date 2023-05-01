Comment creativehub suit-il mes éditions limitées ?

Lorsque tu configures ton produit en édition limitée, tu définis une quantité à vendre pour ce produit dans creativehub. Cette quantité est importée dans ta boutique avec les autres informations du produit, ce qui permet à creativehub de suivre tes éditions limitées lorsque tu en vends sur ton site.

Les éditions limitées sont définies pour chaque variante. Tu peux toutefois lier des éditions entre elles : par exemple, un tirage A3 encadré et un tirage A3 non encadré peuvent compter comme une seule et même édition limitée. En savoir plus ici

Ainsi, lorsqu’un produit en édition limitée est vendu sur ton site, le numéro d’édition est marqué comme vendu dans creativehub, et un certificat d’édition limitée est envoyé avec la commande et/ou une signature numérique et un numéro d’édition sont imprimés sur le tirage.

Ces deux compteurs sont synchronisés : à chaque vente réalisée sur ton site, le compteur creativehub est mis à jour automatiquement.

La quantité du produit en édition limitée définie dans creativehub s’affiche sur ton site (après import) dans le champ suivant :

Shopify : Quantity

Etsy : Quantity

Squarespace : Units

WooCommerce : Stock quantity

Wix : Stock