Pourquoi la TVA s’affiche-t-elle pour chaque variante ?

Dans creativehub, lorsqu’un utilisateur configure et fixe le prix de ses produits, nous affichons le bénéfice qu’il pourrait réaliser sur cette vente de tirage. Pour calculer ce bénéfice, nous partons du principe qu’il devra facturer 20 % de TVA sur la vente.

Nous n’ajoutons toutefois pas réellement de TVA au prix de vente du tirage : nous importons simplement le prix dans la boutique de l’utilisateur, sans aucun réglage de TVA ou de taxe de vente. Le paramétrage des taux de TVA ou de taxe de vente se fait dans la boutique de l’utilisateur (où le prix peut aussi être modifié). Le montant net affiché dans creativehub n’est donc qu’une indication de ce que serait le prix net si l’utilisateur devait payer 20 % de TVA. En pratique, ce qu’il paie dépend de son lieu de résidence et de la destination des œuvres, et la TVA qu’il facture doit être paramétrée dans sa boutique, que ce soit Wix, Squarespace, Etsy ou Shopify.

Nous facturons la TVA sur les coûts de tirage, là encore en fonction de la destination de la commande. Pour un envoi vers le Royaume-Uni, elle est de 20 % ; vers l’UE, de 19 % ; vers le reste du monde, de 0 %, mais le destinataire peut avoir à payer la TVA pour recevoir sa commande si elle est retenue par les douanes du pays de destination (cela arrive, mais c’est rare).