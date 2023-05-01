Comment concevoir et préparer ton encart personnalisé ?

Les encarts personnalisés sont imprimés sur des imprimantes de bureau haute qualité, sur un papier texturé premium. Voici donc quelques points clés à garder en tête lorsque tu conçois ton encart personnalisé.

À faire :

Un design simple . Ton tirage d’art est ta vitrine artistique auprès de l’acheteur : veille à ce que le design de ton encart reste épuré, centré sur le message adressé à l’acheteur.

. Ton tirage d’art est ta vitrine artistique auprès de l’acheteur : veille à ce que le design de ton encart reste épuré, centré sur le message adressé à l’acheteur. Du blanc . Fais en sorte que la couleur de fond dominante soit un blanc pur (#ffffff) : le blanc cassé naturel du papier ressortira et donnera à l’encart un rendu haut de gamme.

. Fais en sorte que la couleur de fond dominante soit un blanc pur (#ffffff) : le blanc cassé naturel du papier ressortira et donnera à l’encart un rendu haut de gamme. Des couleurs claires. Lorsque la couleur est nécessaire, privilégie une palette claire : nuances de blanc, blanc cassé, crème, gris, tons pastel.

À éviter :

Les couleurs sombres . Évite les couleurs fortes, en particulier les noirs, gris foncés, bleus foncés, etc.

. Évite les couleurs fortes, en particulier les noirs, gris foncés, bleus foncés, etc. Les grands aplats de couleur . Utilise plutôt la couleur naturelle du papier comme fond.

. Utilise plutôt la couleur naturelle du papier comme fond. Les images détaillées . Évite les images ou photographies très détaillées. Si tu en utilises, fais-en des éléments d’accompagnement plutôt que des éléments dominants.

. Évite les images ou photographies très détaillées. Si tu en utilises, fais-en des éléments d’accompagnement plutôt que des éléments dominants. Les petites polices. Garde une taille de police supérieure à 12 pt et veille à un bon espacement entre les mots et les lignes de texte.

Préparation du fichier :

Spécification : fichier aplati (sans calques)

Espace colorimétrique : Adobe RGB 98

Taille : A4 (210 x 297 mm)

Format : PDF

Exemples de design :

Pour savoir comment importer ton encart personnalisé, suis ce guide pas à pas rapide et simple.