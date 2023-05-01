Comment concevoir et préparer ton encart personnalisé ?

Les encarts personnalisés sont imprimés sur des imprimantes de bureau haute qualité, sur un papier texturé premium. Voici donc quelques points clés à garder en tête lorsque tu conçois ton encart personnalisé.
À faire :
- Un design simple. Ton tirage d’art est ta vitrine artistique auprès de l’acheteur : veille à ce que le design de ton encart reste épuré, centré sur le message adressé à l’acheteur.
- Du blanc. Fais en sorte que la couleur de fond dominante soit un blanc pur (#ffffff) : le blanc cassé naturel du papier ressortira et donnera à l’encart un rendu haut de gamme.
- Des couleurs claires. Lorsque la couleur est nécessaire, privilégie une palette claire : nuances de blanc, blanc cassé, crème, gris, tons pastel.
À éviter :
- Les couleurs sombres. Évite les couleurs fortes, en particulier les noirs, gris foncés, bleus foncés, etc.
- Les grands aplats de couleur. Utilise plutôt la couleur naturelle du papier comme fond.
- Les images détaillées. Évite les images ou photographies très détaillées. Si tu en utilises, fais-en des éléments d’accompagnement plutôt que des éléments dominants.
- Les petites polices. Garde une taille de police supérieure à 12 pt et veille à un bon espacement entre les mots et les lignes de texte.
Préparation du fichier :
- Spécification : fichier aplati (sans calques)
- Espace colorimétrique : Adobe RGB 98
- Taille : A4 (210 x 297 mm)
- Format : PDF
Exemples de design :
Pour savoir comment importer ton encart personnalisé, suis ce guide pas à pas rapide et simple.