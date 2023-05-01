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Comment concevoir et préparer ton encart personnalisé ?

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Les encarts personnalisés sont imprimés sur des imprimantes de bureau haute qualité, sur un papier texturé premium. Voici donc quelques points clés à garder en tête lorsque tu conçois ton encart personnalisé.

À faire :

  • Un design simple. Ton tirage d’art est ta vitrine artistique auprès de l’acheteur : veille à ce que le design de ton encart reste épuré, centré sur le message adressé à l’acheteur.
  • Du blanc. Fais en sorte que la couleur de fond dominante soit un blanc pur (#ffffff) : le blanc cassé naturel du papier ressortira et donnera à l’encart un rendu haut de gamme.
  • Des couleurs claires. Lorsque la couleur est nécessaire, privilégie une palette claire : nuances de blanc, blanc cassé, crème, gris, tons pastel.

À éviter :

  • Les couleurs sombres. Évite les couleurs fortes, en particulier les noirs, gris foncés, bleus foncés, etc.
  • Les grands aplats de couleur. Utilise plutôt la couleur naturelle du papier comme fond.
  • Les images détaillées. Évite les images ou photographies très détaillées. Si tu en utilises, fais-en des éléments d’accompagnement plutôt que des éléments dominants.
  • Les petites polices. Garde une taille de police supérieure à 12 pt et veille à un bon espacement entre les mots et les lignes de texte.

Préparation du fichier :

  • Spécification : fichier aplati (sans calques)
  • Espace colorimétrique : Adobe RGB 98
  • Taille : A4 (210 x 297 mm)
  • Format : PDF

Exemples de design :

Pour savoir comment importer ton encart personnalisé, suis ce guide pas à pas rapide et simple.

Mis à jour le octobre 2026

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