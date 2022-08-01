Niveau 1 : le marketing du lancement de ta boutique de tirages

Voici une checklist très simple et rapide à mettre en œuvre pour promouvoir le lancement de ta boutique de tirages.

© Liv Lee

L’objectif premier de la plupart des artistes est d’atteindre la liberté dans leur carrière créative. Autrement dit : vivre uniquement de son art. Bonne nouvelle : si tu as une communauté en ligne, quelle que soit sa taille, le meilleur moyen d’atteindre cette liberté est de vendre des tirages d’art en ligne.

C’est là que nous intervenons. Notre service de dropshipping de tirages d’art te permet de vendre des tirages et cadres de qualité galerie avec un emballage à ta marque et une livraison dans le monde entier. Nous nous occupons de la logistique pour toi, ce qui te libère du temps pour te concentrer sur le marketing de tes ventes de tirages.

Si tu as déjà créé ta boutique d’art en ligne, félicitations, tu es à un pas de ton objectif. Sinon, consulte ce guide détaillé que nous avons rédigé pour t’aider.

Le lancement de ta boutique

La prochaine étape de ton parcours est le lancement de ta boutique. Pour te donner toutes les chances de réussir ce lancement, nous avons élaboré ce plan de lancement sur 7 jours. Il s’articule autour de 6 contenus marketing fondamentaux, identifiés en étudiant des centaines d’artistes à succès que nous avons vus vendre, encore et encore, de gros volumes de tirages d’art en ligne.

En suivant ce plan, tu créeras une conversation chronologique avec ton public, avant le lancement et dans les jours qui suivent. Chaque contenu présente tes ventes de tirages sous un angle différent, ce qui, au fil des 7 jours, instaure la confiance dans la qualité de ton travail, des produits imprimés et de l’expérience d’achat. Tout cela vise à envoyer vers ta boutique de tirages un maximum de trafic qui convertit.

Cela ne te prendra pas toute la journée. En revanche, pour te donner toutes les chances de réussir, tu devras y consacrer 1 à 2 heures par jour. L’important, c’est de garder en tête qu’un contenu performant a toujours de la personnalité, de l’originalité et une touche d’expression personnelle : alors investis-toi dans ce processus et amuse-toi à le faire tien !

Les 6 exemples de contenu qui suivent transmettent ton message via différentes méthodes marketing qui, combinées à une période fixe de 7 jours, concentrent ton marketing en une campagne. C’est la tactique numéro 1 des spécialistes du marketing digital. Voici à quoi cela ressemble :

Ton plan de lancement sur 7 jours

Bon, entrons dans le plan sur 7 jours. Voici à quoi ressemble ton arc narratif :

Voici le détail de chaque journée de ce plan, ce que tu dois faire et des exemples de contenu d’autres artistes qui l’ont fait avec beaucoup de succès. Garde en tête qu’il y a de bonnes chances que tu disposes déjà d’une partie de ce contenu. Si c’est le cas, parfait ! Regarde comment tu peux le réutiliser pour qu’il s’intègre à ce récit de lancement.

Jour 1 : la checklist avant lancement

Jour 2 : le compte à rebours du lancement

Annonce le lancement prochain de ta boutique de tirages. Dans ce contenu, tu dois indiquer clairement la date et l’heure du lancement, ainsi que les détails de la vente, comme la livraison gratuite et le fait que tes ventes de tirages sont neutres en carbone (si tu nous confies le traitement de tes commandes). Tu dois aussi inclure un appel à l’action (CTA) pour s’inscrire à ta liste de diffusion. Cela donne à ton public le contexte de tes prochains contenus et lance la dynamique d’intérêt et d’attente autour de la vente de tirages.

La série de publications Instagram d’Ian Lauer en est un excellent exemple. En publiant 1 post par jour, 9 jours avant le lancement, Ian crée habilement une dynamique qui contribue aux « 25 à 30 » expositions dont les acheteurs ont besoin avant d’acheter. Remarque comment Ian varie les visuels pour que le contenu ne devienne pas trop répétitif, et met en avant les dates clés du lancement.

Jour 3 : le processus de création

Montre concrètement à ton public comment tu crées ton travail : ta technique, le temps passé, ton atelier et tes matériaux. Ce contenu met en lumière ton savoir-faire et donne à ton public davantage confiance pour acheter. Il offre aussi aux acheteurs une histoire à raconter à leurs amis quand ils parlent de leur achat.

Le temps est un élément clé du processus d’Oum. Sa technique de présentation face caméra est captivante et crée un lien tangible avec son expérience. En dévoilant l’œuvre inachevée, elle incite le spectateur à suivre sa progression.

La vidéo de Diane Hill communique sa singularité : une vision esthétique alliée au savoir-faire. Elle transmet la qualité et prépare le terrain pour que son public comprenne ce qu’il obtiendra le jour de l’achat.

Jour 4 : la gamme de tirages

Montre l’ensemble des tirages que tu vas vendre. Ce contenu permet à ton public de « faire du lèche-vitrine », ce qui nourrit l’attente avant ton lancement. Il doit communiquer des informations précises : format des tirages, détails de l’édition limitée, choix du papier, prix, livraison gratuite et neutralité carbone. C’est une nouvelle occasion d’encourager les inscriptions à ta liste de diffusion.

Cet exemple de Liv Lee montre parfaitement comment le faire en vidéo. Les transitions entre les diapositives sont bien rythmées et dévoilent très bien les produits. Sa musique entraînante colle au montage. Un excellent contenu de type « teaser ».

Ce post de Pie Aerts est fort parce qu’il montre l’échelle du tirage. Cela augmente la conversion, car ton public peut plus facilement imaginer le tirage chez lui. Remarque les légendes de Pie, remplies de détails clés sur la vente et de CTA.

Jour 5 : l’expérience de l’acheteur

Montre à ton public comment son tirage lui parviendra, grâce à une vidéo d’« unboxing ». Un grand frein à l’achat en ligne, c’est l’inconnu. Ce contenu lève ce frein tout en renforçant la confiance de l’acheteur. C’est l’occasion de mettre en avant des détails de qualité : l’emballage à ta marque, la texture du papier, les encarts personnalisés et les certificats d’édition limitée.

Nous aimons l’approche façon mime d’Elisabeth, car elle la place devant la caméra et crée un lien humain, avec l’accessibilité des sous-titres. La vidéo est propre, bien rythmée, avec un CTA clair pour acheter des tirages à la fin. On sait exactement à quoi s’attendre si l’on achète.

Ce qu’il faut retenir de la vidéo de Chiara Tribulato, c’est son utilisation du récit. Du déballage aux détails du certificat d’authenticité jusqu’à l’encadrement, elle crée une expérience très concrète pour le spectateur, qui peut facilement imaginer l’œuvre chez lui.

Jour 6 : le jour du lancement

Envoie un e-mail direct à ta liste de diffusion pour annoncer l’ouverture de la boutique. L’e-mail est la méthode marketing au taux de conversion le plus élevé. C’est ton occasion la plus directe de dire aux personnes inscrites à ta liste, qui par définition ont montré de l’intérêt pour ton travail, qu’elles ont l’opportunité de soutenir ta carrière et d’y prendre part.

Nous aimons cet exemple d’e-mail marketing de George Townley, d’abord parce qu’il est très visuel. Ton public a peut-être besoin qu’on lui rappelle qui tu es quand l’e-mail arrive dans sa boîte de réception, et un déclencheur visuel est une façon émotionnelle de le faire. Ensuite, le langage simple et direct de George montre clairement que c’est lui qui a envoyé cet e-mail, ce qui crée un lien avec le lecteur. Enfin, George place des CTA clairs tout au long du texte, avec un bouton d’achat impossible à manquer.

Annonce sur tous tes canaux que la boutique de tirages est en ligne et que les tirages sont disponibles à l’achat dès maintenant. Ne laisse pas ton public chercher : inclus un lien vers la boutique dans chaque contenu. Répète tes messages clés, comme la livraison gratuite et la neutralité carbone, ainsi que les détails des produits : prix, papier, éditions et format.

Voici une technique vidéo simple mais efficace de Thomas Jordan, qui utilise la version mobile de sa boutique comme support visuel. Combinés au texte descriptif, les visuels de la boutique renforcent l’idée qu’il s’agit bien d’une boutique et que les tirages s’achètent en un clic. Le tout est joliment stylisé avec des couleurs de fond assorties à son identité de marque.

Un autre exemple de Thomas, cette fois une story Instagram enregistrée comme story à la une, accessible à tous les visiteurs de son profil. Une simple capture d’écran mobile de toute la gamme de tirages, avec un lien pour acheter.

Jour 7 et au-delà : les témoignages d’acheteurs

Montre tes clients satisfaits en repartageant toutes les publications et contenus dans lesquels tu es identifié. Il peut s’agir de vidéos d’unboxing, de posts d’acheteurs tenant leur tirage ou du tirage accroché au mur. Ce contenu montre à ton public que ton travail est recherché, ce qui incitera ceux qui n’ont pas encore acheté à le faire, sous peine de rater l’occasion. C’est aussi un excellent moyen de renforcer la confiance en toi comme vendeur, car ce contenu fait office de témoignage ou d’avis client, sous une forme moins explicite.

Victoria Park et Diane Hill en donnent un bon exemple, facile à mettre en œuvre : elles partagent les stories Instagram dans lesquelles elles sont identifiées, puis les ajoutent à une story à la une. Les futurs acheteurs disposent ainsi d’un endroit où trouver ces précieux témoignages et voir à quoi ressemblent les œuvres chez les acheteurs.

Ta stratégie de vente d’art à long terme

Félicitations ! En menant à bien ce plan de lancement sur 7 jours, tu te seras donné les meilleures chances de réussir tes premières ventes d’art. Prends un instant pour apprécier ce que tu as accompli : c’est un grand pas vers ton objectif de liberté dans ta carrière créative.

Mais pour entretenir ce succès, tu devras mettre en place une stratégie de vente d’art à long terme. Oui, tu as deviné… c’est le niveau 2 de notre série sur le marketing de tes ventes de tirages en ligne. Pourquoi ne pas prendre de l’avance pendant que tes ventes ont le vent en poupe ? Suis le lien : Niveau 2 : guide 101 du marketing de ta boutique de tirages