Comment lier les variantes de mes tirages en édition limitée ?

Tu peux lier entre elles les variantes de tes tirages d’art en édition limitée. Par exemple, tu peux avoir une variante A4 tirage seul et une variante A4 encadrée, et choisir qu’elles comptent comme une seule et même édition.

Chaque fois que tu ajoutes une nouvelle variante, nous lui attribuons une lettre. Par exemple, si tu as 2 variantes, la première est A et la seconde B. Voici à quoi cela ressemble :

Lorsque des variantes partagent la même lettre, cela signifie que leur édition est liée. Pour changer la lettre attribuée à une variante, utilise le menu déroulant et sélectionne la lettre souhaitée :

Si une édition est déjà en cours (certains exemplaires ont déjà été vendus) et que tu souhaites la lier à une autre variante, c’est la lettre utilisée pour les lier qui détermine les paramètres adoptés par les éditions combinées.

Attention : lorsque tu importes des produits dans ta boutique, le stock est réparti à parts égales entre les variantes liées. Si tu lies 3 variantes d’une édition de 100, le stock des variantes dans Shopify sera réparti en 34, 33 et 33. Si l’une d’elles est épuisée parce qu’une variante se vend plus souvent que les autres, le stock peut être ajusté côté Shopify. Il n’est pas ajusté automatiquement. Pour un ajustement automatique, tu peux utiliser cette application. Nous le recommandons si tu prévois de vendre de très gros volumes en peu de temps.