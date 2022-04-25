Pour établir des relations durables avec les clients, il est essentiel de créer une marque distincte. Elle contribue à une expérience client mémorable et ajoute un degré de professionnalisme. Nos options de personnalisation offrent cette possibilité. .
Nous envoyons les notifications d’expédition et de suivi directement à votre client. Soyez assuré qu’il n’y a aucune mention de theprintspace à aucun moment du processus de commande. Sur l’étiquette d’expédition, vous pouvez également inclure votre marque.
Emballage à votre marque
Faites figurer votre marque sur chaque commande. Nous offrons un choix de deux autocollants biodégradables et durables (certifiés FSC) sur lesquels nous imprimons votre logo et que nous apposons sur l’emballage.
Ajoutez un encart ou un mot de remerciement
Ajoutez une touche personnelle en incluant un encart personnalisé dans votre commande. Vous pouvez télécharger un document au format A4, que nous imprimons sur un papier d'art épais. Nous incluons un encart par commande.
Authentifiez votre art grâce à des tirages en édition limitée. Nous offrons 5 options de certificats d'authenticité soignés que vous pouvez personnaliser avec votre marque et votre signature numérique.
Nous allons au-delà d’une livraison rapide pour offrir un service d’exécution complet, que nous garantissons afin de protéger la réputation de votre marque et d’assurer la satisfaction de vos collectionneurs.
Service en marque blanche
Votre marque est mise en avant sur chaque envoi.
Éditions limitées avec suivi
Certificat gratuit et signature numérique disponibles selon l’option choisie.
Suivi de colis en direct
Suivi mondial en temps réel pour chaque commande expédiée.
Remplacements rapides et gratuits
Commande endommagée durant le transport ? Nous renvoyons rapidement à nos frais.
Emballage écoresponsable
Emballages biodégradables fabriqués à partir de matériaux recyclés.
Service neutre en carbone
Un service neutre en carbone de bout en bout, pour que vos ventes d’art le soient aussi.
Livraison rapide à l’international
Nous expédions vos œuvres partout dans le monde. Mieux encore, ce service est neutre en carbone de bout en bout.
Traitement des commandes, à votre façon
D’un simple clic, vous pouvez choisir de traiter vous-même les commandes pour certaines régions. Par exemple, si vous êtes basé en Australie, vous pouvez décider d’expédier localement ces commandes. Alternativement, pour certains pays où nous savons que des taxes d’importation sont appliquées, vous pouvez choisir de les prépayer grâce au service livraison droits acquittés.