Traitement des commandes, à votre façon

D’un simple clic, vous pouvez choisir de traiter vous-même les commandes pour certaines régions. Par exemple, si vous êtes basé en Australie, vous pouvez décider d’expédier localement ces commandes. Alternativement, pour certains pays où nous savons que des taxes d’importation sont appliquées, vous pouvez choisir de les prépayer grâce au service livraison droits acquittés.