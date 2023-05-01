Où trouver la facture de mes commandes dropshipping ?

Lorsque nous traitons tes ventes d’art en ligne, nous te facturons les frais de traitement des commandes. Tu peux consulter et télécharger dans creativehub la facture de tes commandes, avec le détail des frais de traitement que nous te facturons. Voici comment :

Clique sur ton nom ou ton icône de profil en haut à droite de ton compte creativehub Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant Sélectionne « Store fulfillment » dans le menu de gauche Tu peux filtrer ici les commandes que tu souhaites afficher Toutes tes commandes y sont listées avec leurs détails. Tu peux télécharger la facture en cliquant sur le bouton de téléchargement.