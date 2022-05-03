Les meilleurs templates de site pour une galerie d'art en ligne

En résumé

Nous te conseillons de lire cet article en entier pour découvrir nos conseils sur le choix du meilleur template pour ta boutique d'art en ligne. Mais si tu cherches une réponse rapide, la voici :

Plateforme Idéale pour Template recommandé n° 1 Template recommandé n° 2 Shopify Presque tout ! C'est notre plateforme de référence. Facile à configurer, avec de bons templates. Les meilleures fonctionnalités e-commerce du marché. Baseline (280 $) Studio (gratuit) Squarespace Bien pour débuter, quelques templates corrects. Non recommandé pour les galeries WordPress / WooCommerce Le plus grand choix de templates. Flexibilité du design et des modifications. Pas le plus simple à configurer, mais de nombreux développeurs web peuvent t'aider. ART (69 $) Arte (69 $)

Pour commencer

Cet article passe en revue quelques-unes des meilleures options de templates pour les galeries, c'est-à-dire les sites qui présentent et vendent le travail de plusieurs artistes.

Si tu es un artiste indépendant, certains de ces templates pourraient te convenir, mais consulte plutôt notre article complémentaire sur les meilleurs templates de site pour un artiste qui vend son art en ligne.

Les galeries diffèrent des artistes indépendants en ce qu'elles ont généralement besoin de pages ou de collections distinctes pour chaque artiste représenté, puis de sous-catégories pour les différents projets de chaque artiste. L'architecture d'un site de galerie est donc différente.

Architecture d'un site d'artiste Architecture d'un site de galerie

Les templates que nous avons trouvés sur Shopify et Squarespace semblent n'avoir qu'un seul niveau de collections : tu peux regrouper les œuvres par artiste, exposition ou projet, mais pas par artiste puis par exposition ou projet. Si quelqu'un en connaît un qui le permet, nous serions ravis de l'apprendre. Dans tous les cas, ce n'est pas forcément un problème pour certaines galeries, qui organisent naturellement leurs œuvres de façon séquentielle en drops, expositions ou projets, et n'ont pas besoin de ce second niveau d'architecture. Si tu as besoin de cette fonctionnalité, nous te recommandons WordPress et WooCommerce, qui te donnent la flexibilité de développer l'architecture dont tu as besoin.

Avant d'entrer dans les recommandations, il est vraiment important de noter qu'en regardant ces templates, tu dois voir au-delà des couleurs et des polices. Ce que tu observes, c'est la façon dont les produits et les pages sont regroupés, les types de pages disponibles dans le template et la structure du site. Les couleurs, les polices et les styles de boutons peuvent bien sûr être facilement modifiés pour correspondre aux tiens. Enfin, les proportions des images peuvent aussi être changées, mais là encore, demande-toi si une image aux proportions différentes s'intégrerait à la structure de la page.

Templates de galerie d'art recommandés pour Shopify

Shopify fonctionne bien comme site complet tout-en-un, ou comme section boutique d'un site plus large, sur un sous-domaine du type boutique.tonsite.com

Nous recommandons Shopify avant toute autre plateforme, en particulier pour les entreprises (par opposition aux artistes indépendants), car ses fonctionnalités e-commerce et ses options de paiement simplifiées sont inégalées.

Option 1 : Baseline

Nous aimons le thème Baseline, même si nous reconnaissons que son design est très affirmé. Ce template a littéralement tout ce qu'il faut pour un site de galerie complet tout-en-un et, en l'allégeant un peu (ce qui est facile), il peut aussi servir de section boutique d'un site plus large. Il coûte 280 $, mais pour ce prix tu as le pack complet.

La page d'accueil propose de nombreux éléments intéressants, dont une liste d'artistes en « hero » ou cette section vidéo en lecture automatique très accrocheuse.

Tu peux aussi créer des pages de collection distinctes pour chaque artiste.

Ce template gère aussi bien les images aux proportions variées, avec une belle esthétique pour les conteneurs d'image.

Regarde cette excellente section éditoriale pour donner du contexte aux œuvres

Les CTA pour développer ta newsletter sont très clairs. C'est essentiel : l'e-mail est un canal très puissant pour les conversions e-commerce, et indispensable pour commencer à bâtir des relations profondes et durables avec les collectionneurs.

Côté design, tu peux facilement l'adapter à ton style en changeant les couleurs, les polices, etc., surtout avec l'aide d'un web designer. Pour l'instant, il adopte un style très affirmé, presque brut, mais on peut l'adoucir assez facilement en supprimant certains éléments forts, en affinant les lignes, en choisissant une police moins austère et en adoucissant la palette de couleurs.

Option 2 : Blockshop Nous adorons aussi Blockshop, un template qui peut lui aussi constituer l'intégralité de ton site. Regarde comment l'un de nos clients, This is Rude, a personnalisé ce template avec un résultat impressionnant pour créer un superbe site-boutique tout-en-un. Site RUDE Rude sont clairement d'excellents designers avec une identité visuelle très forte, mais cela montre bien qu'avec un bon œil, ou en faisant appel à un designer pour adapter un template, tu peux vraiment te l'approprier tout en évitant l'énorme dépense d'un site construit de A à Z. Blockshop regorge d'éléments pour créer ton site idéal. Par exemple : La navigation est flexible : tu peux organiser tes œuvres de différentes façons, par artiste, par exposition, par date de drop, par projet, etc. Les sections de la page d'accueil offrent de nombreuses options flexibles, pour présenter des projets ou des collections. Il dispose d'une excellente section éditoriale où tu peux écrire sur certains de tes projets et contextualiser ton travail. Option 3 : Studio Si tu cherches des alternatives, essaie le template Studio, plus décoratif, qui a en plus l'avantage d'être gratuit ! Ce template peut très bien servir de boutique associée à un site principal (sur un sous-domaine), ou fonctionner comme site autonome. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités : La page d'accueil a un rendu doux et épuré, avec un joli diaporama d'œuvres Les options d'organisation sont variées : tu peux classer les œuvres par artiste, par type de travail ou selon tout autre critère de ton choix. Les images sont les vraies stars ! Et de très bons éléments éditoriaux

Option 4 : Icon

Enfin, nous adorons le thème Icon pour les galeries sur Shopify. Il a un style orienté e-commerce, avec de belles grandes images directement sur la page d'accueil.

Nous avons aussi adoré la structure du menu avec images, une belle façon d'inciter les visiteurs à explorer davantage.

Templates de galerie d'art recommandés pour Squarespace

Nous ne recommandons pas Squarespace pour les galeries. Il manque des options d'architecture plus complexes nécessaires à un site complet tout-en-un, avec de grands groupes de gammes de produits et des sous-catégories. Si tu as déjà un site et que tu cherches une boutique à héberger sur un sous-domaine, nous recommanderons toujours Shopify ou WordPress. Si ta gamme de produits est limitée, sans besoin de l'organiser de différentes façons avec des catégories et sous-catégories, Squarespace peut te convenir. C'est pour cela que nous pensons que Squarespace est mieux adapté à un artiste indépendant. Pour une liste de recommandations destinées aux artistes indépendants, lis notre article sur le sujet.

Option 1 : Skyloop

Si tu optes malgré tout pour Squarespace pour ta galerie, tu peux essayer Skyloop. Il a un joli design et, surtout, un menu latéral sur la page boutique pour parcourir facilement les différentes catégories, qui peuvent être les différents artistes, drops ou expositions. Le site de démonstration est configuré comme une boutique de vêtements pour enfants, mais cette capture d'écran te permet de comprendre la structure du menu :

Ce menu latéral est utile car, à mesure que ta liste de projets, d'expositions ou de drops s'allonge, il pourra absorber cette croissance en s'étendant vers le bas de la page. Si la liste devient trop longue avec le temps, cela peut devenir un peu encombrant. Par ailleurs, les options de contenu éditorial se limitent aux fonctionnalités standard de Squarespace.

Option 2 : Alameda

Alameda est une autre option à envisager. Là encore, le design est épuré, mais les options de menu semblent plus limitées, puisque le menu s'étend en haut de la page.

Remarque : beaucoup de templates Squarespace utilisent des grilles uniformes pour les conteneurs d'image, tous aux mêmes proportions. Le template Alameda ci-dessus en est un exemple. Cela peut poser problème aux photographes, qui travaillent en paysage et en portrait et utilisent souvent des proportions différentes. Ces templates adaptent automatiquement les images au conteneur standard en les recadrant. Il est facile de modifier la façon dont l'image s'affiche dans un conteneur, c'est-à-dire de conserver ses proportions d'origine. Nous expliquons comment faire dans notre autre article : Les meilleurs templates de site pour un artiste qui vend son art en ligne.

Templates de galerie d'art recommandés pour WooCommerce / WordPress

Quand tu choisis WordPress, c'est WooCommerce qui gère la partie e-commerce : panier, pages produit, et toutes les fonctionnalités de paiement et de back-office nécessaires pour vendre et traiter les commandes.

Comme avec Shopify et Squarespace, theprintspace s'intègre parfaitement à WooCommerce pour gérer automatiquement la production et l'expédition de tes tirages fine art : nous envoyons tes tirages, encadrés ou non, dans un emballage à ta marque, avec de superbes certificats d'édition limitée personnalisés !

Choisis ton template WordPress parmi les thèmes WordPress, par exemple sur ThemeForest, puis intègre un template pour la boutique avec un thème WooCommerce.

Option 1 : ART

Le premier pack de templates que nous recommandons est un thème WordPress appelé ART. Nous adorons tout simplement ce pack. Il ne coûte que 69 $ et propose un très grand nombre de mises en page prêtes à l'emploi, pour les galeries comme pour les artistes indépendants. Tu peux regrouper tes œuvres par artiste, par exposition ou comme tu le souhaites. Quels que soient tes besoins, ce pack de templates y répondra ! Il propose aussi des viewing rooms, une façon géniale de contextualiser ton art. Voici une présentation de ce template aussi beau que polyvalent :

Option 2 : Arte

Autre thème que nous aimons : Arte. Il coûte 69 $, un prix raisonnable. C'est un thème épuré et minimaliste qui met clairement les images à l'honneur. Il propose d'excellentes options de texte autour des images et des vidéos, idéales pour rédiger des contenus de contexte qui captivent vraiment tes collectionneurs potentiels.

Il est maintenant temps d'agir, alors qu'attends-tu ? Les artistes et photographes qui réussissent préfèrent l'action à la procrastination, et le boom de l'art en ligne ne t'attendra pas. Pour passer à l'action, lis l'article ci-dessous et réserve 3 jours pour mettre ton site en ligne !