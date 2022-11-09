Puis-je changer les paramètres de vente que j’ai appliqués ?

Comment actualiser votre produit dans creativehub, et ce que vous devrez faire dans votre boutique en ligne afin que le produit mis en vente reflète ces modifications.

Étape 1 : Pour commencer

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de remettre à jour les paramètres de vente appliqués à vos fichiers dans creativehub après que les produits ont été importés dans votre boutique en ligne :

Vous voulez changer le papier de vos produits en vente.

Vous voulez modifier les formats de vos produits en vente.

Vous voulez ajouter ou supprimer une variante, par exemple une option de taille.

Vous voulez changer le prix de vente.

Vous voulez appliquer l’option édition limitée à un produit existant, ou modifier les paramètres d’édition limitée déjà programmés.

Étape 2 : Actualiser vos paramètres dans creativehub

Commencez par mettre à jour vos paramètres dans creativehub. Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur l’option « Fichiers » située dans le menu à gauche. Ensuite, sélectionnez les fichiers de référence que vous désirez actualiser.

Pour le faire, cochez la case qui se trouve en haut à gauche de chaque aperçu de fichier, puis cliquez sur l’option « Vendre un tirage » située dans le menu à droite.

Vous êtes maintenant sur la page « Vendre un tirage » où vous pouvez modifier vos paramètres de vente.

Veuillez noter que si vous avez déjà vendu une édition limitée de l’un de vos produits, vous ne pourrez plus en modifier les paramètres.

Étape 3 : Actualiser vos paramètres dans votre boutique en ligne

Si vous effectuez des modifications sur les variantes d’un produit dans creativehub, vous devrez ensuite réimporter ce produit dans votre boutique e-commerce. Sinon, le produit ne sera pas actualisé pour refléter ces modifications. Le produit ne sera plus synchronisé et s’il est vendu, nous ne pourrons pas traiter la commande.

De même, si un fichier est supprimé dans creativehub, ou si les paramètres de vente appliqués à ce fichier sont annulés, le produit correspondant et ses paramètres ne seront pas automatiquement supprimés de la liste de produits de votre boutique. Vous devrez alors supprimer manuellement ce produit. Si vous oubliez de le faire et que ce produit se vend par la suite, nous ne pourrons pas traiter la commande.

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