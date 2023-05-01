Que sont les codes SKU creativehub et comment fonctionnent-ils ?

Lorsque tu appliques des paramètres de vente à ton fichier d’impression, creativehub génère un code SKU unique pour ce produit ou cette variante. Ce code SKU fait en pratique le lien entre le produit de ta boutique et le produit de ton compte creativehub.

Lors du processus d’import des produits, chaque produit est importé dans ta boutique avec ce code SKU. Lorsqu’un client passe commande sur ton site, creativehub identifie le produit commandé grâce à ce code SKU unique et envoie ainsi le bon fichier à l’impression et à l’expédition.

Si tu supprimes ou modifies le code SKU sur ton site, nous ne recevrons pas ta commande. Découvre ici ce qu’il faut faire dans ce cas.