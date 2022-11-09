À quoi ressemble l’emballage d’expédition ?

Comment ajouter votre branding personnalisé au conditionnement des commandes reçues sur Shopify.

Notre service en marque blanche

Nous offrons un service en marque blanche, c’est-à-dire que votre propre branding peut figurer sur l’emballage. Il est possible d’ajouter vos coordonnées et votre logo à l’étiquette et à la facture, et la commande sera expédiée à votre client sans autre signe distinctif sur l’emballage : theprintspace et creativehub ne seront mentionnés nulle part.

Ajouter votre branding

Pour ajouter votre branding, rendez-vous dans vos « Ventes d’art » : connectez-vous sur creativehub et cliquez sur votre icône de profil en haut à droite de la page. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Paramètres des ventes d’art ».

Complétez les champs « Branding et coordonnées de la boutique » dans « Mes ventes d’art ».