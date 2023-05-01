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Pourquoi vérifier ma carte bancaire pour le dropshipping ?

Lorsque tu ajoutes ta carte bancaire dans creativehub pour payer tes frais de traitement dropshipping, il peut t’être demandé de vérifier la carte via une transaction unique d’environ 1 € (1 £), que nous te remboursons.

Nous avons mis en place cette mesure de sécurité pour établir une connexion sécurisée entre ta banque et creativehub. Cette transaction unique indique à ta banque que tu as préautorisé le prélèvement des paiements correspondant à tes frais de traitement. Cela réduit le risque que de futurs paiements soient refusés par ta banque pour des raisons de prévention de la fraude.

Mis à jour le octobre 2026

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